В США Симоньян назвали королевой российских информационных войн

12 сентября 2024 в 00:58 Размер текста - 17 +

WP предписывает Симоньян ведущую роль в информационных война[в США Фото: Владимир Андреев © URA.RU Главного редактора международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариту Симоньян в США назвали «королевой российских информационных войн». С таким заголовком вышла американская газета Washington Post «Симоньян занимает центральное место в деятельности Кремля. Она королева тайных информационных войн России», — пишет издание Washington Post. К такому мнению издание пришло, проанализировав ее недавнее выступление в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым». Там она рассказала, что организовала ряд «партизанских» медиапроектов в США, после того, как власти устроили охоту на телеканал RT и его журналистов. При этом популярность «подпольных» СМИ Симоньян обгоняет по просмотрам популярные американские телеканалы, что вызывает беспокойство у американских политиков и спецслужб. США ввели 4 сентября санкции против телеканала RT и его главного редактора Маргариты Симоньян, а также против двух организаций и десяти лиц, подозреваемых во влиянии на выборы в США. Позже ряд западных СМИ назвали Симоньян «медиакоролевой президента России Владимира Путина». Она призвала журналистов «не подогревать ее тщеславие своим фастфудом». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главного редактора международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариту Симоньян в США назвали «королевой российских информационных войн». С таким заголовком вышла американская газета Washington Post «Симоньян занимает центральное место в деятельности Кремля. Она королева тайных информационных войн России», — пишет издание Washington Post. К такому мнению издание пришло, проанализировав ее недавнее выступление в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым». Там она рассказала, что организовала ряд «партизанских» медиапроектов в США, после того, как власти устроили охоту на телеканал RT и его журналистов. При этом популярность «подпольных» СМИ Симоньян обгоняет по просмотрам популярные американские телеканалы, что вызывает беспокойство у американских политиков и спецслужб. США ввели 4 сентября санкции против телеканала RT и его главного редактора Маргариты Симоньян, а также против двух организаций и десяти лиц, подозреваемых во влиянии на выборы в США. Позже ряд западных СМИ назвали Симоньян «медиакоролевой президента России Владимира Путина». Она призвала журналистов «не подогревать ее тщеславие своим фастфудом».