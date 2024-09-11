11 сентября 2024

В США Симоньян назвали королевой российских информационных войн

© Служба новостей «URA.RU»
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ПМЭФ-2021, первый день. Захарова, Симонян, Жаров. Санкт-Петербург, симоньян маргарита
WP предписывает Симоньян ведущую роль в информационных война[в США Фото:

Главного редактора международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариту Симоньян в США назвали «королевой российских информационных войн». С таким заголовком вышла американская газета Washington Post

«Симоньян занимает центральное место в деятельности Кремля. Она королева тайных информационных войн России», — пишет издание Washington Post.

К такому мнению издание пришло, проанализировав ее недавнее выступление в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым». Там она рассказала, что организовала ряд «партизанских» медиапроектов в США, после того, как власти устроили охоту на телеканал RT и его журналистов. При этом популярность «подпольных» СМИ Симоньян обгоняет по просмотрам популярные американские телеканалы, что вызывает беспокойство у американских политиков и спецслужб.

США ввели 4 сентября санкции против телеканала RT и его главного редактора Маргариты Симоньян, а также против двух организаций и десяти лиц, подозреваемых во влиянии на выборы в США. Позже ряд западных СМИ назвали Симоньян «медиакоролевой президента России Владимира Путина». Она призвала журналистов «не подогревать ее тщеславие своим фастфудом».

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Главного редактора международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариту Симоньян в США назвали «королевой российских информационных войн». С таким заголовком вышла американская газета Washington Post «Симоньян занимает центральное место в деятельности Кремля. Она королева тайных информационных войн России», — пишет издание Washington Post. К такому мнению издание пришло, проанализировав ее недавнее выступление в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым». Там она рассказала, что организовала ряд «партизанских» медиапроектов в США, после того, как власти устроили охоту на телеканал RT и его журналистов. При этом популярность «подпольных» СМИ Симоньян обгоняет по просмотрам популярные американские телеканалы, что вызывает беспокойство у американских политиков и спецслужб. США ввели 4 сентября санкции против телеканала RT и его главного редактора Маргариты Симоньян, а также против двух организаций и десяти лиц, подозреваемых во влиянии на выборы в США. Позже ряд западных СМИ назвали Симоньян «медиакоролевой президента России Владимира Путина». Она призвала журналистов «не подогревать ее тщеславие своим фастфудом».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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