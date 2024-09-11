Reuters установил личности пропавших без вести в бою в Мали «вагнеровцев»

12 сентября 2024 в 00:54 Размер текста - 17 +

Проведен анализ открытых данных, сообщений боевиков и родственников Фото: Министерство обороны Великобритании Ветераны боевых действий, имевшие опыт участия в конфликтах на Украине, в Ливии и Сирии, оказались среди бойцов ЧВК «Вагнер», участвовавших в столкновении с повстанцами-туарегами в Мали. Об этом сообщает международное агентство Reuters. «Reuters, проведя анализ открытых данных, сообщений боевиков и родственников, а также интервью с близкими „вагнеровцев“ и используя программу для распознавания лиц, установило личности 23 пропавших без вести и двоих пленных бойцов частной военной компании», — передает агентство. Маргарита Гончарова, мать 31-летнего Вадима Евсюкова, сообщила журналистам, что ее сын, отбывавший наказание за наркотики, стал бойцом ЧВК и возглавлял взвод в 500 человек на Украине. После возвращения из зоны боевых действий Евсюков работал портным и в апреле тайно отправился в Африку. Министерство обороны России, Министерство иностранных дел и сама ЧВК «Вагнер» не предоставили комментарии по поводу этой информации. Ситуация с участием российских ЧВК на международной арене вызывает много вопросов и обсуждений, пишет агентство. ЧВК «Вагнер» столкнулась с интенсивными боевыми действиями против боевиков в районе города Тинзаутин в Мали в конце июля 2024 года. В итоге военная группа понесла потери, включая командный состав, передает телеканал 360. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ветераны боевых действий, имевшие опыт участия в конфликтах на Украине, в Ливии и Сирии, оказались среди бойцов ЧВК «Вагнер», участвовавших в столкновении с повстанцами-туарегами в Мали. Об этом сообщает международное агентство Reuters. «Reuters, проведя анализ открытых данных, сообщений боевиков и родственников, а также интервью с близкими „вагнеровцев“ и используя программу для распознавания лиц, установило личности 23 пропавших без вести и двоих пленных бойцов частной военной компании», — передает агентство. Маргарита Гончарова, мать 31-летнего Вадима Евсюкова, сообщила журналистам, что ее сын, отбывавший наказание за наркотики, стал бойцом ЧВК и возглавлял взвод в 500 человек на Украине. После возвращения из зоны боевых действий Евсюков работал портным и в апреле тайно отправился в Африку. Министерство обороны России, Министерство иностранных дел и сама ЧВК «Вагнер» не предоставили комментарии по поводу этой информации. Ситуация с участием российских ЧВК на международной арене вызывает много вопросов и обсуждений, пишет агентство. ЧВК «Вагнер» столкнулась с интенсивными боевыми действиями против боевиков в районе города Тинзаутин в Мали в конце июля 2024 года. В итоге военная группа понесла потери, включая командный состав, передает телеканал 360.