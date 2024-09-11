inews: Запад не станет объявлять о разрешении Киеву на дальнобойные удары по РФ

12 сентября 2024 в 00:58 Размер текста - 17 +

Guardian узнал, что Лондон разрешит ВСУ бить Storm Shadow по РФ Фото: U.S. Army / Spc. Preston Hammon новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вашингтон и Лондон не планируют публично объявлять о предоставлении Украине разрешения на использование дальнобойных ракет для ударов по территории России. Об этом сообщают источники. «Общественности не стоит ожидать заявлений из Лондона или Вашингтона, прямо разрешающих Украине изменить курс. Но, если вдруг запылают небольшие военные объекты, наблюдатели смогут связать все воедино», — указывается в материале британской газеты inews. Это указывает на возможность того, что Украина может получить или уже получила подобное разрешение без широкой огласки, говорится в материале. В администрации президента США Джо Байдена нет единодушия по поводу разрешения Украине наносить удары по объектам на территории России, передает телеканал 360. Кроме того, президент США может на этой неделе отменить ограничения на использование Украиной британских ракет Storm Shadow для таких ударов. При этом Guardian узнал, что Лондон разрешит ВСУ бить Storm Shadow по России. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вашингтон и Лондон не планируют публично объявлять о предоставлении Украине разрешения на использование дальнобойных ракет для ударов по территории России. Об этом сообщают источники. «Общественности не стоит ожидать заявлений из Лондона или Вашингтона, прямо разрешающих Украине изменить курс. Но, если вдруг запылают небольшие военные объекты, наблюдатели смогут связать все воедино», — указывается в материале британской газеты inews. Это указывает на возможность того, что Украина может получить или уже получила подобное разрешение без широкой огласки, говорится в материале. В администрации президента США Джо Байдена нет единодушия по поводу разрешения Украине наносить удары по объектам на территории России, передает телеканал 360. Кроме того, президент США может на этой неделе отменить ограничения на использование Украиной британских ракет Storm Shadow для таких ударов. При этом Guardian узнал, что Лондон разрешит ВСУ бить Storm Shadow по России.