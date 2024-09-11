Племянницы Рашникова повторно проиграли суд сыну экс-губернатора Дубровского

12 сентября 2024 в 01:14 Размер текста - 17 +

Суд оставил в силе решение первой инстанции Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Банкротство семьи экс-губернатора Дубровского Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд отказался признать долг сына экс-губернатора Бориса Дубровского Александра перед племянницами главы ММК Виктора Рашникова Мариной и Екатериной. Суд оставил в силе решение первой инстанции. Заседание проходило в рамках банкротства Дубровского-младшего. «Определение Арбитражного суда Челябинской области оставить без изменения. Апелляционную жалобу Рашниковой Екатерины Сергеевны и Рашниковой Марины Сергеевны — без удовлетворения», — говорится в документах суда. Александр Дубровский приобрел пакет акций АО «ИК „Профит“» у младшего брата владельца ММК, Сергея Рашников в апреле 2018 года. Эта компания контролирует сеть заправок на юге региона. Через год Сергей Рашников скончался. В 2020 году его дочери Марина и Екатерина решили отменить сделку, но все суды проиграли. Уже после того, как Дубровский-младший стал банкротом, Рашниковы попытались войти в число его кредиторов, требуя вернуть долг по сделке с акциями. Суд отказался признать долг. На ММК судебные споры между Рашниковыми и Дубровскими не комментируют. Банкротом признан не только Дубровский-младший, но и его отец Борис Дубровский, который сейчас находится за рубежом. Также обанкрочена семейная фирма «Монтажник». Представители Дубровских со СМИ не общаются. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд отказался признать долг сына экс-губернатора Бориса Дубровского Александра перед племянницами главы ММК Виктора Рашникова Мариной и Екатериной. Суд оставил в силе решение первой инстанции. Заседание проходило в рамках банкротства Дубровского-младшего. «Определение Арбитражного суда Челябинской области оставить без изменения. Апелляционную жалобу Рашниковой Екатерины Сергеевны и Рашниковой Марины Сергеевны — без удовлетворения», — говорится в документах суда. Александр Дубровский приобрел пакет акций АО «ИК „Профит“» у младшего брата владельца ММК, Сергея Рашников в апреле 2018 года. Эта компания контролирует сеть заправок на юге региона. Через год Сергей Рашников скончался. В 2020 году его дочери Марина и Екатерина решили отменить сделку, но все суды проиграли. Уже после того, как Дубровский-младший стал банкротом, Рашниковы попытались войти в число его кредиторов, требуя вернуть долг по сделке с акциями. Суд отказался признать долг. На ММК судебные споры между Рашниковыми и Дубровскими не комментируют. Банкротом признан не только Дубровский-младший, но и его отец Борис Дубровский, который сейчас находится за рубежом. Также обанкрочена семейная фирма «Монтажник». Представители Дубровских со СМИ не общаются.