11 сентября 2024

Племянницы Рашникова повторно проиграли суд сыну экс-губернатора Дубровского

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Суд над Еленой Лопаевой. Пермь, приговор, папка, судья, суд, вынесение вердикта
Суд оставил в силе решение первой инстанции Фото:
новость из сюжета
Банкротство семьи экс-губернатора Дубровского

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд отказался признать долг сына экс-губернатора Бориса Дубровского Александра перед племянницами главы ММК Виктора Рашникова Мариной и Екатериной. Суд оставил в силе решение первой инстанции. Заседание проходило в рамках банкротства Дубровского-младшего.

«Определение Арбитражного суда Челябинской области оставить без изменения. Апелляционную жалобу Рашниковой Екатерины Сергеевны и Рашниковой Марины Сергеевны — без удовлетворения», — говорится в документах суда.

Александр Дубровский приобрел пакет акций АО «ИК „Профит“» у младшего брата владельца ММК, Сергея Рашников в апреле 2018 года. Эта компания контролирует сеть заправок на юге региона. Через год Сергей Рашников скончался. В 2020 году его дочери Марина и Екатерина решили отменить сделку, но все суды проиграли.

Уже после того, как Дубровский-младший стал банкротом, Рашниковы попытались войти в число его кредиторов, требуя вернуть долг по сделке с акциями. Суд отказался признать долг. На ММК судебные споры между Рашниковыми и Дубровскими не комментируют.

Банкротом признан не только Дубровский-младший, но и его отец Борис Дубровский, который сейчас находится за рубежом. Также обанкрочена семейная фирма «Монтажник». Представители Дубровских со СМИ не общаются.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд отказался признать долг сына экс-губернатора Бориса Дубровского Александра перед племянницами главы ММК Виктора Рашникова Мариной и Екатериной. Суд оставил в силе решение первой инстанции. Заседание проходило в рамках банкротства Дубровского-младшего. «Определение Арбитражного суда Челябинской области оставить без изменения. Апелляционную жалобу Рашниковой Екатерины Сергеевны и Рашниковой Марины Сергеевны — без удовлетворения», — говорится в документах суда. Александр Дубровский приобрел пакет акций АО «ИК „Профит“» у младшего брата владельца ММК, Сергея Рашников в апреле 2018 года. Эта компания контролирует сеть заправок на юге региона. Через год Сергей Рашников скончался. В 2020 году его дочери Марина и Екатерина решили отменить сделку, но все суды проиграли. Уже после того, как Дубровский-младший стал банкротом, Рашниковы попытались войти в число его кредиторов, требуя вернуть долг по сделке с акциями. Суд отказался признать долг. На ММК судебные споры между Рашниковыми и Дубровскими не комментируют. Банкротом признан не только Дубровский-младший, но и его отец Борис Дубровский, который сейчас находится за рубежом. Также обанкрочена семейная фирма «Монтажник». Представители Дубровских со СМИ не общаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...