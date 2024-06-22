Племянницы главы ММК Рашникова проиграли суд сыну экс-губернатора Дубровского

Суд отказал сестрам Рашниковым в взыскании долга с Дубровского-младшего

23 июня 2024 в 01:21 Размер текста - 17 +

Суд отказался включить в число кредиторов Александра Дубровского Марину и Екатерину Рашниковых Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Банкротство семьи экс-губернатора Дубровского Арбитражный суд Челябинской области отказался признать долг сына экс-губернатора Бориса Дубровского Александра перед племянницами главы ММК Виктора Рашникова Мариной и Екатериной. Сообщение об этом появилось в картотеке дела в рамках банкротства Дубровского-младшего. Рашниковы пытались взыскать с сына экс-губернатора 45,5 млн рублей. «Суд рассмотрел в открытом судебном заседании требование Рашниковой Марины Сергеевны в размере 22 958 100 рублей и Рашниковой Екатерины Сергеевны в размере 22 958 100 рублей, предъявленное в деле о банкротстве Дубровского Александра Борисовича. Суд определил: отказать в удовлетворении требования», — говорится в решении суда. В апреле 2018 года Дубровский-младший купил пакет акций АО «ИК „Профит“» у младшего брата владельца ММК, Сергея Рашникова. Компания контролирует сеть заправок на юге области. В апреле 2019 года Сергей Рашников умер, а год спустя его наследники попытались оспорить сделку. Марина и Екатерина Рашниковы хотели отменить продажу акций, но суды проиграли. В конце 2022 года Дубровский-младший был признан банкротом. Он сам просил признать себя финансово несостоятельным. Сумма его долгов превышает 274 млн рублей. В рамках банкротства Дубровского-младшего сестры Рашниковы попытались взыскать с него деньги, скопившиеся в виде долга по сделке с акциями «Профита». Борис Дубровский уже после отставки с поста губернатора также признан финансово несостоятельным. Обанкрочены две семейные фирмы Дубровских — «Монтажник» и «ЧСК». На ММК судебные споры между Рашниковыми и Дубровскими не комментируют. Представители семьи экс-губернатора со СМИ не общаются. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Арбитражный суд Челябинской области отказался признать долг сына экс-губернатора Бориса Дубровского Александра перед племянницами главы ММК Виктора Рашникова Мариной и Екатериной. Сообщение об этом появилось в картотеке дела в рамках банкротства Дубровского-младшего. Рашниковы пытались взыскать с сына экс-губернатора 45,5 млн рублей. «Суд рассмотрел в открытом судебном заседании требование Рашниковой Марины Сергеевны в размере 22 958 100 рублей и Рашниковой Екатерины Сергеевны в размере 22 958 100 рублей, предъявленное в деле о банкротстве Дубровского Александра Борисовича. Суд определил: отказать в удовлетворении требования», — говорится в решении суда. В апреле 2018 года Дубровский-младший купил пакет акций АО «ИК „Профит“» у младшего брата владельца ММК, Сергея Рашникова. Компания контролирует сеть заправок на юге области. В апреле 2019 года Сергей Рашников умер, а год спустя его наследники попытались оспорить сделку. Марина и Екатерина Рашниковы хотели отменить продажу акций, но суды проиграли. В конце 2022 года Дубровский-младший был признан банкротом. Он сам просил признать себя финансово несостоятельным. Сумма его долгов превышает 274 млн рублей. В рамках банкротства Дубровского-младшего сестры Рашниковы попытались взыскать с него деньги, скопившиеся в виде долга по сделке с акциями «Профита». Борис Дубровский уже после отставки с поста губернатора также признан финансово несостоятельным. Обанкрочены две семейные фирмы Дубровских — «Монтажник» и «ЧСК». На ММК судебные споры между Рашниковыми и Дубровскими не комментируют. Представители семьи экс-губернатора со СМИ не общаются.