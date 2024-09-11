11 сентября 2024

Алаудинов рассказал об обстановке в Курской области

Алаудинов: «Ахмат» продвинулся в Курской области и уничтожил крупный расчет БПЛА
© Служба новостей «URA.RU»
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XXI съезд партии "Единая Россия". Москва, алаудинов апти
Алаудинов сообщил, что в теткинском направлении ребята очень хорошо прошли вперед Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Спецназ «Ахмат» добился успехов на двух направлениях в Курской области. Об этом сообщил командир подразделения генерал-майор Апти Алаудинов в своем telegram-канале.

«Расскажу, что происходит вообще на курском направлении. Хочу отметить, что на суджанском направлении <…>Уничтожено несколько единиц техники, артиллерийская установка, ББМ, пикапы… Расчет „Бабы-Яги“, серьезная группа, ребята разнесли в пух и прах <…> В теткинском направлении ребята очень хорошо прошли вперед, закрепились там», — рассказал Алаудинов в видеообращении.

Алаудинов также прокомментировал заявление Вашингтона о возможности снятия ограничений на удары ВСУ западным оружием вглубь РФ. По мнению генерал-майора, такие действия США направлены на создание напряженности среди российского населения и являются частью широкомасштабной стратегии гибридного воздействия.

Ранее российские войска начали масштабное контрнаступление в Курской области. Цель операции — окончательное вытеснение Вооруженных сил Украины с территории РФ, сообщают военные корреспонденты. Главные события — в материале URA.RU.

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Спецназ «Ахмат» добился успехов на двух направлениях в Курской области. Об этом сообщил командир подразделения генерал-майор Апти Алаудинов в своем telegram-канале. «Расскажу, что происходит вообще на курском направлении. Хочу отметить, что на суджанском направлении <…>Уничтожено несколько единиц техники, артиллерийская установка, ББМ, пикапы… Расчет „Бабы-Яги“, серьезная группа, ребята разнесли в пух и прах <…> В теткинском направлении ребята очень хорошо прошли вперед, закрепились там», — рассказал Алаудинов в видеообращении. Алаудинов также прокомментировал заявление Вашингтона о возможности снятия ограничений на удары ВСУ западным оружием вглубь РФ. По мнению генерал-майора, такие действия США направлены на создание напряженности среди российского населения и являются частью широкомасштабной стратегии гибридного воздействия. Ранее российские войска начали масштабное контрнаступление в Курской области. Цель операции — окончательное вытеснение Вооруженных сил Украины с территории РФ, сообщают военные корреспонденты. Главные события — в материале URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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