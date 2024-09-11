Алаудинов рассказал об обстановке в Курской области

Алаудинов: «Ахмат» продвинулся в Курской области и уничтожил крупный расчет БПЛА

12 сентября 2024 в 02:52 Размер текста - 17 +

Алаудинов сообщил, что в теткинском направлении ребята очень хорошо прошли вперед Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Спецназ «Ахмат» добился успехов на двух направлениях в Курской области. Об этом сообщил командир подразделения генерал-майор Апти Алаудинов в своем telegram-канале. «Расскажу, что происходит вообще на курском направлении. Хочу отметить, что на суджанском направлении <…>Уничтожено несколько единиц техники, артиллерийская установка, ББМ, пикапы… Расчет „Бабы-Яги“, серьезная группа, ребята разнесли в пух и прах <…> В теткинском направлении ребята очень хорошо прошли вперед, закрепились там», — рассказал Алаудинов в видеообращении. Алаудинов также прокомментировал заявление Вашингтона о возможности снятия ограничений на удары ВСУ западным оружием вглубь РФ. По мнению генерал-майора, такие действия США направлены на создание напряженности среди российского населения и являются частью широкомасштабной стратегии гибридного воздействия. Ранее российские войска начали масштабное контрнаступление в Курской области. Цель операции — окончательное вытеснение Вооруженных сил Украины с территории РФ, сообщают военные корреспонденты. Главные события — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Спецназ «Ахмат» добился успехов на двух направлениях в Курской области. Об этом сообщил командир подразделения генерал-майор Апти Алаудинов в своем telegram-канале. «Расскажу, что происходит вообще на курском направлении. Хочу отметить, что на суджанском направлении <…>Уничтожено несколько единиц техники, артиллерийская установка, ББМ, пикапы… Расчет „Бабы-Яги“, серьезная группа, ребята разнесли в пух и прах <…> В теткинском направлении ребята очень хорошо прошли вперед, закрепились там», — рассказал Алаудинов в видеообращении. Алаудинов также прокомментировал заявление Вашингтона о возможности снятия ограничений на удары ВСУ западным оружием вглубь РФ. По мнению генерал-майора, такие действия США направлены на создание напряженности среди российского населения и являются частью широкомасштабной стратегии гибридного воздействия. Ранее российские войска начали масштабное контрнаступление в Курской области. Цель операции — окончательное вытеснение Вооруженных сил Украины с территории РФ, сообщают военные корреспонденты. Главные события — в материале URA.RU.