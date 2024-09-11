11 сентября 2024

КПРФ ответила на обвинения Памфиловой в «безобразном поведении» депутатов

Афонин: депутаты не вмешивались в выборы в Брянской области
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание ЦИК по видеонаблюдению на выборах. Москва, портрет, памфилова элла
Памфилова заявляла, что депутаты-коммунисты несколько раз приходили в избирком Брянской области Фото:
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Выборы в России 6—8 сентября 2024 года

Депутаты Госдумы от КПРФ не нарушали закон во время выборов в Брянской области. Об этом заявил Юрий Афонин, первый заместитель председателя ЦК КПРФ.

«Наши товарищи действовали в рамках закона, не вмешивались в избирательный процесс», — подчеркнул Афонин, передает РБК. По его словам, депутаты требовали соблюдения закона и боролись с правонарушителями, которые пытались изменить волеизъявление граждан. Это заявление последовало после сообщения председателя ЦИК Эллы Памфиловой о возможном вмешательстве депутатов в избирательный процесс и их невежестве как законодателей.

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова подвела итоги довыборов в Госдуму, отметив, что голосование прошло в сложных условиях, но без серьезных инцидентов. Она также сообщила о действиях депутатов-коммунистов, которые неоднократно приходили в избирательную комиссию Брянской области, фиксировали происходящее на диктофон и видео, высказывали обвинения в адрес членов комиссии и угрожали использовать свои связи, напоминает телеканал 360.

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Депутаты Госдумы от КПРФ не нарушали закон во время выборов в Брянской области. Об этом заявил Юрий Афонин, первый заместитель председателя ЦК КПРФ. «Наши товарищи действовали в рамках закона, не вмешивались в избирательный процесс», — подчеркнул Афонин, передает РБК. По его словам, депутаты требовали соблюдения закона и боролись с правонарушителями, которые пытались изменить волеизъявление граждан. Это заявление последовало после сообщения председателя ЦИК Эллы Памфиловой о возможном вмешательстве депутатов в избирательный процесс и их невежестве как законодателей. Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова подвела итоги довыборов в Госдуму, отметив, что голосование прошло в сложных условиях, но без серьезных инцидентов. Она также сообщила о действиях депутатов-коммунистов, которые неоднократно приходили в избирательную комиссию Брянской области, фиксировали происходящее на диктофон и видео, высказывали обвинения в адрес членов комиссии и угрожали использовать свои связи, напоминает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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