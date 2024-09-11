КПРФ ответила на обвинения Памфиловой в «безобразном поведении» депутатов

Афонин: депутаты не вмешивались в выборы в Брянской области

12 сентября 2024 в 02:43 Размер текста - 17 +

Памфилова заявляла, что депутаты-коммунисты несколько раз приходили в избирком Брянской области Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Выборы в России 6—8 сентября 2024 года Депутаты Госдумы от КПРФ не нарушали закон во время выборов в Брянской области. Об этом заявил Юрий Афонин, первый заместитель председателя ЦК КПРФ. «Наши товарищи действовали в рамках закона, не вмешивались в избирательный процесс», — подчеркнул Афонин, передает РБК. По его словам, депутаты требовали соблюдения закона и боролись с правонарушителями, которые пытались изменить волеизъявление граждан. Это заявление последовало после сообщения председателя ЦИК Эллы Памфиловой о возможном вмешательстве депутатов в избирательный процесс и их невежестве как законодателей. Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова подвела итоги довыборов в Госдуму, отметив, что голосование прошло в сложных условиях, но без серьезных инцидентов. Она также сообщила о действиях депутатов-коммунистов, которые неоднократно приходили в избирательную комиссию Брянской области, фиксировали происходящее на диктофон и видео, высказывали обвинения в адрес членов комиссии и угрожали использовать свои связи, напоминает телеканал 360. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутаты Госдумы от КПРФ не нарушали закон во время выборов в Брянской области. Об этом заявил Юрий Афонин, первый заместитель председателя ЦК КПРФ. «Наши товарищи действовали в рамках закона, не вмешивались в избирательный процесс», — подчеркнул Афонин, передает РБК. По его словам, депутаты требовали соблюдения закона и боролись с правонарушителями, которые пытались изменить волеизъявление граждан. Это заявление последовало после сообщения председателя ЦИК Эллы Памфиловой о возможном вмешательстве депутатов в избирательный процесс и их невежестве как законодателей. Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова подвела итоги довыборов в Госдуму, отметив, что голосование прошло в сложных условиях, но без серьезных инцидентов. Она также сообщила о действиях депутатов-коммунистов, которые неоднократно приходили в избирательную комиссию Брянской области, фиксировали происходящее на диктофон и видео, высказывали обвинения в адрес членов комиссии и угрожали использовать свои связи, напоминает телеканал 360.