11 сентября 2024

Пермяк поймал огромную рыбу в Усть-Нытве. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пермяк похвастался удачным уловом
Пермяк похвастался удачным уловом Фото:

Житель Пермского края выловил большую рыбу в реке Каме в микрорайоне Усть-Нытва. Об этом рыбак рассказал в соцсети.

«Первая трофейная рыба весом 17, 57 кг. Рыбачил с лодки на Усть-Нытве», — говорится в сообщении, опубликованном в группе «Банда РПК Рыбалка в Пермском крае» в соцсети «ВКонтакте». К сообщению прикреплено фото улова.

Ранее пермяк Сергей Киров поймал на рыбалке крупного судака. Рыба вытянула на 8 килограммов 340 граммов. 

Огромную рыбу выловил рыбак из Пермского края
Огромную рыбу выловил рыбак из Пермского края
Фото:

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Житель Пермского края выловил большую рыбу в реке Каме в микрорайоне Усть-Нытва. Об этом рыбак рассказал в соцсети. «Первая трофейная рыба весом 17, 57 кг. Рыбачил с лодки на Усть-Нытве», — говорится в сообщении, опубликованном в группе «Банда РПК Рыбалка в Пермском крае» в соцсети «ВКонтакте». К сообщению прикреплено фото улова. Ранее пермяк Сергей Киров поймал на рыбалке крупного судака. Рыба вытянула на 8 килограммов 340 граммов. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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