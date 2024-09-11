Пермяк похвастался удачным уловом
Житель Пермского края выловил большую рыбу в реке Каме в микрорайоне Усть-Нытва. Об этом рыбак рассказал в соцсети.
«Первая трофейная рыба весом 17, 57 кг. Рыбачил с лодки на Усть-Нытве», — говорится в сообщении, опубликованном в группе «Банда РПК Рыбалка в Пермском крае» в соцсети «ВКонтакте». К сообщению прикреплено фото улова.
Ранее пермяк Сергей Киров поймал на рыбалке крупного судака. Рыба вытянула на 8 килограммов 340 граммов.
Огромную рыбу выловил рыбак из Пермского края
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!