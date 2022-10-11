Пермяки пытаются угадать вес судака-гиганта. Фото

Пермяк поймал огромного судака

12 октября 2022 в 11:47 Размер текста - 17 +

В соцсетях мужчина предложил угадать вес рыбы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Пермяк Сергей Киров поймал на рыбалке крупного судака. Фотографии улова он выложил в группе «Банда РПК Рыбалка в Пермском крае» в соцсети «ВКонтакте». «Славно сегодня поджиговал, утром 1,5-2 кг, а потом удар и вот он осенний сударь. Сколько эмоций! Грушка рулит. А сейчас пойду филе снимать», — написал рыбак. Под постом сразу же появилось множество комментариев — подписчики хвалили улов и пытались угадать вес судака-гиганта. Варианты были разные — от 6 до 14 килограммов. Но, как оказалось, огромная рыба вытянула на 8 килограммов 340 граммов. Ранее URA.RU рассказывало о жителе Пермского края, которые также похвастался хорошим уловом. Мужчине удалось поймать трех щук, одна из которых весит больше 10 кг. Рыбак доволен таким уловом Банда РПК Рыбалка в Пермском крае\vk.com

Пермяк Сергей Киров поймал на рыбалке крупного судака. Фотографии улова он выложил в группе «Банда РПК Рыбалка в Пермском крае» в соцсети «ВКонтакте». «Славно сегодня поджиговал, утром 1,5-2 кг, а потом удар и вот он осенний сударь. Сколько эмоций! Грушка рулит. А сейчас пойду филе снимать», — написал рыбак. Под постом сразу же появилось множество комментариев — подписчики хвалили улов и пытались угадать вес судака-гиганта. Варианты были разные — от 6 до 14 килограммов. Но, как оказалось, огромная рыба вытянула на 8 килограммов 340 граммов. Ранее URA.RU рассказывало о жителе Пермского края, которые также похвастался хорошим уловом. Мужчине удалось поймать трех щук, одна из которых весит больше 10 кг.