11 октября 2022

Пермяки пытаются угадать вес судака-гиганта. Фото

Пермяк поймал огромного судака
© Служба новостей «URA.RU»
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Форелевая ферма Уральской рыбной компании. Свердловская область, Заречный, рыба, плавник
В соцсетях мужчина предложил угадать вес рыбы Фото:

Пермяк Сергей Киров поймал на рыбалке крупного судака. Фотографии улова он выложил в группе «Банда РПК Рыбалка в Пермском крае» в соцсети «ВКонтакте».

«Славно сегодня поджиговал, утром 1,5-2 кг, а потом удар и вот он осенний сударь. Сколько эмоций! Грушка рулит. А сейчас пойду филе снимать», — написал рыбак.

Под постом сразу же появилось множество комментариев — подписчики хвалили улов и пытались угадать вес судака-гиганта. Варианты были разные — от 6 до 14 килограммов. Но, как оказалось, огромная рыба вытянула на 8 килограммов 340 граммов.

Ранее URA.RU рассказывало о жителе Пермского края, которые также похвастался хорошим уловом. Мужчине удалось поймать трех щук, одна из которых весит больше 10 кг.

Рыбак доволен таким уловом

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Пермяк Сергей Киров поймал на рыбалке крупного судака. Фотографии улова он выложил в группе «Банда РПК Рыбалка в Пермском крае» в соцсети «ВКонтакте». «Славно сегодня поджиговал, утром 1,5-2 кг, а потом удар и вот он осенний сударь. Сколько эмоций! Грушка рулит. А сейчас пойду филе снимать», — написал рыбак. Под постом сразу же появилось множество комментариев — подписчики хвалили улов и пытались угадать вес судака-гиганта. Варианты были разные — от 6 до 14 килограммов. Но, как оказалось, огромная рыба вытянула на 8 килограммов 340 граммов. Ранее URA.RU рассказывало о жителе Пермского края, которые также похвастался хорошим уловом. Мужчине удалось поймать трех щук, одна из которых весит больше 10 кг.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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