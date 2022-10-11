Пермяк Сергей Киров поймал на рыбалке крупного судака. Фотографии улова он выложил в группе «Банда РПК Рыбалка в Пермском крае» в соцсети «ВКонтакте».
«Славно сегодня поджиговал, утром 1,5-2 кг, а потом удар и вот он осенний сударь. Сколько эмоций! Грушка рулит. А сейчас пойду филе снимать», — написал рыбак.
Под постом сразу же появилось множество комментариев — подписчики хвалили улов и пытались угадать вес судака-гиганта. Варианты были разные — от 6 до 14 килограммов. Но, как оказалось, огромная рыба вытянула на 8 килограммов 340 граммов.
Ранее URA.RU рассказывало о жителе Пермского края, которые также похвастался хорошим уловом. Мужчине удалось поймать трех щук, одна из которых весит больше 10 кг.
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