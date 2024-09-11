Мэр Приходько: центр Горловки оказался обесточен после удара ВСУ

12 сентября 2024 в 03:37 Размер текста - 17 +

Мэр Горловки сообщил о попадании в подстанцию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Центр Горловки оказался обесточенным после попадания в подстанцию в результате обстрела со стороны украинских войск. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько. «Попадание в еще одну подстанцию с позиций ВФУ. Центр города обесточен», — написал Приходько в своем telegram-канале. Ранее Приходько предупредил жителей об опасных предметах, падающих с неба. В частности, на авдеевском направлении ВСУ применяли химическое оружие. Горловка, расположенная в 50 километрах севернее Донецка, является одним из ключевых промышленных и населенных пунктов ДНР, где находятся крупные промышленные предприятия, в том числе химический концерн «Стирол» и угледобывающие компании. До начала конфликта в Донбассе население города превышало 250 тысяч человек. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Центр Горловки оказался обесточенным после попадания в подстанцию в результате обстрела со стороны украинских войск. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько. «Попадание в еще одну подстанцию с позиций ВФУ. Центр города обесточен», — написал Приходько в своем telegram-канале. Ранее Приходько предупредил жителей об опасных предметах, падающих с неба. В частности, на авдеевском направлении ВСУ применяли химическое оружие. Горловка, расположенная в 50 километрах севернее Донецка, является одним из ключевых промышленных и населенных пунктов ДНР, где находятся крупные промышленные предприятия, в том числе химический концерн «Стирол» и угледобывающие компании. До начала конфликта в Донбассе население города превышало 250 тысяч человек.