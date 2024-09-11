11 сентября 2024

Пушков: решение о допустимости ударов вглубь РФ примут в течение пары дней

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Пресс-конференция Алексея Пушкова, председателя Комиссии Совета Федерации по информполитике, в пресс-центре Россия Сегодня. 18 июля 2024. Москва, пушков алексей
Алексей Пушков прокомментировал сообщение о желании Лондона разрешить ВСУ бить по РФ Фото:
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Запад готовит общественное мнение к возможности разрешения Киеву наносить удары дальнобойным вооружением по территории России. Об этом заявил председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков. По его словам, вопрос о нанесении таких ударов будет решен в ближайшие дни.

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«Количество обсуждений данной темы указывает на невозможность отступления от данного курса», — отметил Пушков в telegram-канале. Он добавил, что решение о допустимости таких ударов может быть вскоре принято.

По его словам, публикация в The Guardian является частью стратегии подготовки общественного мнения. Согласно заявлению Пушкова, Соединенные Штаты и Великобритания не намерены официально объявлять о предоставлении Украине разрешений на использование ракет большей дальности для ударов по России.

Как пишет The Guardian, Лондон скоро официально разрешит Киеву удары ракетами Storm Shadow по территории РФ. По данным издания, это решение уже было утверждено, передает «Национальная служба новостей».

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Запад готовит общественное мнение к возможности разрешения Киеву наносить удары дальнобойным вооружением по территории России. Об этом заявил председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков. По его словам, вопрос о нанесении таких ударов будет решен в ближайшие дни. «Количество обсуждений данной темы указывает на невозможность отступления от данного курса», — отметил Пушков в telegram-канале. Он добавил, что решение о допустимости таких ударов может быть вскоре принято. По его словам, публикация в The Guardian является частью стратегии подготовки общественного мнения. Согласно заявлению Пушкова, Соединенные Штаты и Великобритания не намерены официально объявлять о предоставлении Украине разрешений на использование ракет большей дальности для ударов по России. Как пишет The Guardian, Лондон скоро официально разрешит Киеву удары ракетами Storm Shadow по территории РФ. По данным издания, это решение уже было утверждено, передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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