Что известно о ракетах большой дальности Storm Shadow, которыми Британия разрешила бить по РФ. Инфографика

Gardian: Британия разрешит Киеву использовать Storm Shadow для ударов по России

12 сентября 2024 в 01:11 Размер текста - 17 +

Стоимость одной ракеты составляет примерно 2,1 миллиардам рублей Фото: Министерство обороны Российской Федерации новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Великобритания предоставила Украине право использовать ракеты Storm Shadow для нанесения ударов по территории России. А в США могут снять ограничения на использование американского вооружения Украиной. URA.RU приводит информацию о новых боеприпасах в распоряжении Киева. Разработка и Стоимость Storm Shadow Storm Shadow — это крылатая ракета класса «воздух — земля», разработанная с 1994 года французским предприятием Matra и британской компанией British Aerospace. Стоимость одной ракеты составляет около 2,2 миллиона фунтов стерлингов, что эквивалентно примерно 2,1 миллиардам рублей. Вопрос о том, какие самолеты Воздушных сил Украины будут оснащены этими ракетами, остается открытым. Эксперты предполагают, что Storm Shadow могут быть установлены на истребители МиГ-29, которые были переданы Украине Словакией и Польшей. Технические Характеристики Storm Shadow Ракета оборудована турбореактивным двигателем, развивающим скорость до 0,8 Маха, а ее полетная скорость может достигать 1000 километров в час. Дальность действия составляет 563,27 километра, хотя экспортные модификации имеют дальность около 300 километров. Вес ракеты — около 1300 килограммов. Storm Shadow оснащена боеголовкой BROACH с начальным проникающим зарядом для разрушения грунта или стен бункера. Ракета программируется перед запуском и не может быть перепрограммирована в полете. Она использует GPS и картографию местности для наведения к цели, а перед ударом набирает высоту для пикирования на цель. Российский Аналог «Калибр» Российская крылатая ракета «Калибр» является аналогом Storm Shadow. Ее дальность действия достигает 2600 километров по наземным целям и 380 по морским. Высота полета «Калибра» варьируется от 10 до 150 метров, а боеголовка также обладает проникающим эффектом. Доктор военных наук Константин Сивков утверждает, что Storm Shadow способна обходить системы противовоздушной обороны. Вадим Козюлин из Дипломатической академии МИД РФ считает, что для обнаружения таких ракет требуются «летающие радары», такие как российские самолеты ДРЛО А-50. Системы связи и координации войск должны быстро передавать информацию о ракете противовоздушной обороне для своевременного уничтожения цели с помощью ЗРК «Панцирь-С1» или «Бук». Запад не станет объявлять о разрешении Киеву на дальнобойные удары по РФ Вашингтон и Лондон не планируют публично объявлять о предоставлении Украине разрешения на использование дальнобойных ракет для ударов по территории России. Об этом сообщает британская газета inews, ссылаясь на информацию от источников. Политолог Сергей Караганов призвал ответить ударами по Западу на атаки Украины. Инфографика URA.RU URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Великобритания предоставила Украине право использовать ракеты Storm Shadow для нанесения ударов по территории России. А в США могут снять ограничения на использование американского вооружения Украиной. URA.RU приводит информацию о новых боеприпасах в распоряжении Киева. Storm Shadow — это крылатая ракета класса «воздух — земля», разработанная с 1994 года французским предприятием Matra и британской компанией British Aerospace. Стоимость одной ракеты составляет около 2,2 миллиона фунтов стерлингов, что эквивалентно примерно 2,1 миллиардам рублей. Вопрос о том, какие самолеты Воздушных сил Украины будут оснащены этими ракетами, остается открытым. Эксперты предполагают, что Storm Shadow могут быть установлены на истребители МиГ-29, которые были переданы Украине Словакией и Польшей. Ракета оборудована турбореактивным двигателем, развивающим скорость до 0,8 Маха, а ее полетная скорость может достигать 1000 километров в час. Дальность действия составляет 563,27 километра, хотя экспортные модификации имеют дальность около 300 километров. Вес ракеты — около 1300 килограммов. Storm Shadow оснащена боеголовкой BROACH с начальным проникающим зарядом для разрушения грунта или стен бункера. Ракета программируется перед запуском и не может быть перепрограммирована в полете. Она использует GPS и картографию местности для наведения к цели, а перед ударом набирает высоту для пикирования на цель. Российская крылатая ракета «Калибр» является аналогом Storm Shadow. Ее дальность действия достигает 2600 километров по наземным целям и 380 по морским. Высота полета «Калибра» варьируется от 10 до 150 метров, а боеголовка также обладает проникающим эффектом. Доктор военных наук Константин Сивков утверждает, что Storm Shadow способна обходить системы противовоздушной обороны. Вадим Козюлин из Дипломатической академии МИД РФ считает, что для обнаружения таких ракет требуются «летающие радары», такие как российские самолеты ДРЛО А-50. Системы связи и координации войск должны быстро передавать информацию о ракете противовоздушной обороне для своевременного уничтожения цели с помощью ЗРК «Панцирь-С1» или «Бук». Вашингтон и Лондон не планируют публично объявлять о предоставлении Украине разрешения на использование дальнобойных ракет для ударов по территории России. Об этом сообщает британская газета inews, ссылаясь на информацию от источников. Политолог Сергей Караганов призвал ответить ударами по Западу на атаки Украины.