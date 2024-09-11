В гостиничном комплексе «Югорская долина», расположенном в Ханты-Мансийске, откроют межрегиональный центр профпатологии. Такое решение было принято в ходе встречи комитета по проектному управлению и мониторингу социально-экономического развития Югры, сообщил губернатор региона Руслан Кухарук.
«Межрегиональный центр профпатологии будет расположен в гостиничном комплексе „Югорская долина“... При проведении крупных мероприятий, соревнований городу не хватает гостиничных мест. Одновременно — высокий запрос со стороны жителей на медицинские, реабилитационные услуги. Межрегиональный центр повысит качество медицинских услуг в округе, откроет новые возможности для оздоровительного и событийного туризма», — написал Кухарук в своем telegram-канале.
По его словам, такое решение обоснованно работой гостиничного комплекса в неполном объеме на протяжении нескольких лет. Сейчас прорабатывается вопрос привлечения инвесторов. С их помощью в «Югорской долине» появится современное оборудование, а также будет проведена реконструкция пяти корпусов и лечебно-диагностического блока.
В 2008 году этом гостиничном комплексе останавливался бывший президент России Дмитрий Медведев. Когда Кухарук только переезжал в Югру, он тоже селился там.
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