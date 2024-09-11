11 сентября 2024

В ХМАО одновременно повысят качество медицины и создадут места для туристов. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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В "Югорской долине" проведут обновление инфраструктуры
В "Югорской долине" проведут обновление инфраструктуры Фото:

В гостиничном комплексе «Югорская долина», расположенном в Ханты-Мансийске, откроют межрегиональный центр профпатологии. Такое решение было принято в ходе встречи комитета по проектному управлению и мониторингу социально-экономического развития Югры, сообщил губернатор региона Руслан Кухарук.

«Межрегиональный центр профпатологии будет расположен в гостиничном комплексе „Югорская долина“... При проведении крупных мероприятий, соревнований городу не хватает гостиничных мест. Одновременно — высокий запрос со стороны жителей на медицинские, реабилитационные услуги. Межрегиональный центр повысит качество медицинских услуг в округе, откроет новые возможности для оздоровительного и событийного туризма», — написал Кухарук в своем telegram-канале.

По его словам, такое решение обоснованно работой гостиничного комплекса в неполном объеме на протяжении нескольких лет. Сейчас прорабатывается вопрос привлечения инвесторов. С их помощью в «Югорской долине» появится современное оборудование, а также будет проведена реконструкция пяти корпусов и лечебно-диагностического блока.

В 2008 году этом гостиничном комплексе останавливался бывший президент России Дмитрий Медведев. Когда Кухарук только переезжал в Югру, он тоже селился там.

В "Югорской долине" обновят инфраструктуру
В "Югорской долине" обновят инфраструктуру
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В гостиничном комплексе «Югорская долина», расположенном в Ханты-Мансийске, откроют межрегиональный центр профпатологии. Такое решение было принято в ходе встречи комитета по проектному управлению и мониторингу социально-экономического развития Югры, сообщил губернатор региона Руслан Кухарук. «Межрегиональный центр профпатологии будет расположен в гостиничном комплексе „Югорская долина“... При проведении крупных мероприятий, соревнований городу не хватает гостиничных мест. Одновременно — высокий запрос со стороны жителей на медицинские, реабилитационные услуги. Межрегиональный центр повысит качество медицинских услуг в округе, откроет новые возможности для оздоровительного и событийного туризма», — написал Кухарук в своем telegram-канале. По его словам, такое решение обоснованно работой гостиничного комплекса в неполном объеме на протяжении нескольких лет. Сейчас прорабатывается вопрос привлечения инвесторов. С их помощью в «Югорской долине» появится современное оборудование, а также будет проведена реконструкция пяти корпусов и лечебно-диагностического блока. В 2008 году этом гостиничном комплексе останавливался бывший президент России Дмитрий Медведев. Когда Кухарук только переезжал в Югру, он тоже селился там.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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