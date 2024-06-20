Врио главы ХМАО Кухарук поселился в элитном поселке, где останавливался Медведев

Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук поселился в Ханты-Мансийске в элитном поселке возле гостиницы «Югорская долина», где останавливался президент России Дмитрий Медведев, который приезжал на саммит Россия-Евросоюз в окружную столицу в 2008 году. Об этом URA.RU рассказал источник в политическом истеблишменте Югры.
По словам собеседника агентства, для проживания VIP-гостей были построены пять фешенебельных коттеджей. С тех пор они используются югорским правительством в качестве гостиничных номеров для истеблишмента, который приезжает в Ханты-Мансийск.
«Скорее всего, это временный вариант проживания для Кухарука. Возможно, к осени, когда в Югру переберется его семья, будут приняты другие решения о месте жительства главы региона», — рассказал инсайдер.
В департамент внутренней политики ХМАО был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил.
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