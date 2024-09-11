11 сентября 2024

Россияне начали скупать SIM-карты зарубежных операторов

«Известия»: в России вырос спрос на SIM-карты зарубежных операторов
© Служба новостей «URA.RU»
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Деньги. Курган, сим карта, sim
Около одного миллиона россиян купили зарубежную SIM-карту Фото:
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Россияне начали скупать SIM-карты зарубежных операторов. Причина ажиотажного спроса — блокировка зарубежных интернет-сервисов. Об этом сообщили в Mobile Research Group.

«В июле держателями карт зарубежных операторов было 850 тысяч человек, а к началу сентября — около одного миллиона. Часть западных интернет-сервисов отказалась от обслуживания российских пользователей, среди них ChatGPT, Sony, Netflix и многие другие», — заявил «Известиям» аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

В Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации ранее допустили введение ограничений по продаже SIM-карт для россиян. Согласно сообщению ведомства, механизм инициативы пока обсуждается, но оборот технических средств мобильной связи может быть ограничен до 20 штук в одни руки.

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Россияне начали скупать SIM-карты зарубежных операторов. Причина ажиотажного спроса — блокировка зарубежных интернет-сервисов. Об этом сообщили в Mobile Research Group. «В июле держателями карт зарубежных операторов было 850 тысяч человек, а к началу сентября — около одного миллиона. Часть западных интернет-сервисов отказалась от обслуживания российских пользователей, среди них ChatGPT, Sony, Netflix и многие другие», — заявил «Известиям» аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин. В Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации ранее допустили введение ограничений по продаже SIM-карт для россиян. Согласно сообщению ведомства, механизм инициативы пока обсуждается, но оборот технических средств мобильной связи может быть ограничен до 20 штук в одни руки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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