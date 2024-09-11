Россияне начали скупать SIM-карты зарубежных операторов

«Известия»: в России вырос спрос на SIM-карты зарубежных операторов

12 сентября 2024 в 05:47 Размер текста - 17 +

Около одного миллиона россиян купили зарубежную SIM-карту Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Россияне начали скупать SIM-карты зарубежных операторов. Причина ажиотажного спроса — блокировка зарубежных интернет-сервисов. Об этом сообщили в Mobile Research Group. «В июле держателями карт зарубежных операторов было 850 тысяч человек, а к началу сентября — около одного миллиона. Часть западных интернет-сервисов отказалась от обслуживания российских пользователей, среди них ChatGPT, Sony, Netflix и многие другие», — заявил «Известиям» аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин. В Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации ранее допустили введение ограничений по продаже SIM-карт для россиян. Согласно сообщению ведомства, механизм инициативы пока обсуждается, но оборот технических средств мобильной связи может быть ограничен до 20 штук в одни руки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россияне начали скупать SIM-карты зарубежных операторов. Причина ажиотажного спроса — блокировка зарубежных интернет-сервисов. Об этом сообщили в Mobile Research Group. «В июле держателями карт зарубежных операторов было 850 тысяч человек, а к началу сентября — около одного миллиона. Часть западных интернет-сервисов отказалась от обслуживания российских пользователей, среди них ChatGPT, Sony, Netflix и многие другие», — заявил «Известиям» аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин. В Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации ранее допустили введение ограничений по продаже SIM-карт для россиян. Согласно сообщению ведомства, механизм инициативы пока обсуждается, но оборот технических средств мобильной связи может быть ограничен до 20 штук в одни руки.