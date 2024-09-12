Куда девать осенние ягоды и что из них приготовить

Врач Игнатикова: осенние ягоды можно долго хранить в холодильнике

12 сентября 2024 в 07:52 Размер текста - 17 +

Калина, брусника и другие осенние ягоды можно оставить в холодильнике на длительный срок Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Во многих осенних ягодах содержатся кислоты, которые являются консервантами. Благодаря этим веществам, клюква, брусника, калина и другие сезонные плоды в свежем виде могут долго храниться без обработки в холодильнике. Об этом сообщила врач-диетолог Елена Игнатикова в интервью журналистам российского издания. «По своим вкусовым качествам осенние ягоды достаточно кислые или с горчинкой, и, конечно, их будет сложно есть в сыром виде <…> И брусника, и клюква содержат различные биофлавоноиды, в том числе кислоты, которые являются консервантами, поэтому эти ягоды достаточно долго хранятся без любой обработки, просто в холодильнике в свежем виде», — уточнила Игнатикова в беседе с радио Sputnik . Эксперт отметила, что клюкву, бруснику, калину, рябину и облепиху лучше всего использовать в блюдах, например, в киселях, компотах и морсах, так как из-за кислого вкуса этих плодов, употреблять их в свежем виде сложно. По словам диетолога, сезонные ягоды наряду с богатым витаминным составом, также обладают ценными лечебными свойствами. Например, клюква известна своими антибактериальными свойствами и способностью укреплять иммунитет. Брусника оказывает мочегонное действие и помогает при заболеваниях мочевыводящих путей, а рябина богата антиоксидантами, которые борются со свободными радикалами и замедляют процессы старения. Поэтому сохранение урожая осенних ягод имеет не только кулинарное, но и медицинское значение. Ранее сообщалось, что в осенний период ослабевает иммунитет и возникает риск авитаминоза, что повышает вероятность простудных заболеваний. Врач-физиотерапевт Марина Казьмина рекомендует ввести в рацион продукты, богатые витамином С, например ягоды. Аскорбиновая кислота, содержащаяся в них, укрепляет иммунную систему и защищает от инфекций. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Во многих осенних ягодах содержатся кислоты, которые являются консервантами. Благодаря этим веществам, клюква, брусника, калина и другие сезонные плоды в свежем виде могут долго храниться без обработки в холодильнике. Об этом сообщила врач-диетолог Елена Игнатикова в интервью журналистам российского издания. «По своим вкусовым качествам осенние ягоды достаточно кислые или с горчинкой, и, конечно, их будет сложно есть в сыром виде <…> И брусника, и клюква содержат различные биофлавоноиды, в том числе кислоты, которые являются консервантами, поэтому эти ягоды достаточно долго хранятся без любой обработки, просто в холодильнике в свежем виде», — уточнила Игнатикова в беседе с радио Sputnik. Эксперт отметила, что клюкву, бруснику, калину, рябину и облепиху лучше всего использовать в блюдах, например, в киселях, компотах и морсах, так как из-за кислого вкуса этих плодов, употреблять их в свежем виде сложно. По словам диетолога, сезонные ягоды наряду с богатым витаминным составом, также обладают ценными лечебными свойствами. Например, клюква известна своими антибактериальными свойствами и способностью укреплять иммунитет. Брусника оказывает мочегонное действие и помогает при заболеваниях мочевыводящих путей, а рябина богата антиоксидантами, которые борются со свободными радикалами и замедляют процессы старения. Поэтому сохранение урожая осенних ягод имеет не только кулинарное, но и медицинское значение. Ранее сообщалось, что в осенний период ослабевает иммунитет и возникает риск авитаминоза, что повышает вероятность простудных заболеваний. Врач-физиотерапевт Марина Казьмина рекомендует ввести в рацион продукты, богатые витамином С, например ягоды. Аскорбиновая кислота, содержащаяся в них, укрепляет иммунную систему и защищает от инфекций.