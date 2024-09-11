11 сентября 2024

Шеф полиции Екатеринбурга увольняет статусного полковника после беседы с прокурором

Глава 11-го отдела полиции Екатеринбурга Праведников подал в отставку
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Претензии к офицеру у Максима Метелицы (на фото) были давно Фото:

Глава УМВД РФ по Екатеринбургу Максим Метелица уволил начальника отдела полиции №11 (Железнодорожный район) Алексея Праведникова. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к управлению. По его словам, триггером стали претензии городской прокуратуры по поводу уличной торговли.

В начале августа чиновники, общественные активисты и правоохранители обнаружили незаконные точки на улице Пехотинцев. Продавцы сбежали, людям позволили бесплатно разбирать продукты, возник скандал.

«Прокуратура позднее высказала Метелице замечания: местные жители давно жаловались на коммерсантов-нелегалов, но никаких действий полиция не предпринимала. Для Метелицы, который и так был недоволен работой Праведникова, это стало последней каплей, он сказал полковнику писать заявление по собственному. И рапорт уже подготовлен», — поделился собеседник агентства.

Алексей Праведников возглавил отдел в июне 2021-го. Фамилия его сменщика неизвестна. URA.RU направило вопрос в пресс-группу УМВД, ответ ожидается.

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Глава УМВД РФ по Екатеринбургу Максим Метелица уволил начальника отдела полиции №11 (Железнодорожный район) Алексея Праведникова. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к управлению. По его словам, триггером стали претензии городской прокуратуры по поводу уличной торговли. В начале августа чиновники, общественные активисты и правоохранители обнаружили незаконные точки на улице Пехотинцев. Продавцы сбежали, людям позволили бесплатно разбирать продукты, возник скандал. «Прокуратура позднее высказала Метелице замечания: местные жители давно жаловались на коммерсантов-нелегалов, но никаких действий полиция не предпринимала. Для Метелицы, который и так был недоволен работой Праведникова, это стало последней каплей, он сказал полковнику писать заявление по собственному. И рапорт уже подготовлен», — поделился собеседник агентства. Алексей Праведников возглавил отдел в июне 2021-го. Фамилия его сменщика неизвестна. URA.RU направило вопрос в пресс-группу УМВД, ответ ожидается.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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