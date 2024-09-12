Внучка Маслякова отчитала журналистов на похоронах

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Внучка Маслякова Таисия раскритиковала журналистов, которые хотели взять комментарий у ее отца, сообщили российские СМИ
Внучка Маслякова Таисия раскритиковала журналистов, которые хотели взять комментарий у ее отца, сообщили российские СМИ Фото:
новость из сюжета
Скончался ведущий КВН Александр Масляков

Журналисты, которые снимали похороны ведущего КВН Александра Маслякова, были раскритикованы его 18-летней внучкой Таисией. Об этом сообщили в российских СМИ.

«Мы же просили не снимать! Зачем это все? У людей горе», — слова Таисии передает «Комсомольская правда». Девушку успокаивал ее отец. Он просил дочь не возмущаться, ведь журналисты «все выложат». «Ну и пусть», — ответила девушка. Неодобрение Таисии Масляковой вызвали журналисты, которые пытались взять комментарий у Александра Маслякова-младшего. 

Основатель и ведущий юмористической игры КВН Александр Масляков скончался 8 сентября в возрасте 82 лет после долгой борьбы с раком легких. 11 сентября прошла церемония прощания с телеведущим. Его похоронили на Новодевичьем кладбище, сообщили в RT.

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Журналисты, которые снимали похороны ведущего КВН Александра Маслякова, были раскритикованы его 18-летней внучкой Таисией. Об этом сообщили в российских СМИ. «Мы же просили не снимать! Зачем это все? У людей горе», — слова Таисии передает «Комсомольская правда». Девушку успокаивал ее отец. Он просил дочь не возмущаться, ведь журналисты «все выложат». «Ну и пусть», — ответила девушка. Неодобрение Таисии Масляковой вызвали журналисты, которые пытались взять комментарий у Александра Маслякова-младшего.  Основатель и ведущий юмористической игры КВН Александр Масляков скончался 8 сентября в возрасте 82 лет после долгой борьбы с раком легких. 11 сентября прошла церемония прощания с телеведущим. Его похоронили на Новодевичьем кладбище, сообщили в RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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