Внучка Маслякова отчитала журналистов на похоронах

Журналисты, которые снимали похороны ведущего КВН Александра Маслякова, были раскритикованы его 18-летней внучкой Таисией. Об этом сообщили в российских СМИ.
«Мы же просили не снимать! Зачем это все? У людей горе», — слова Таисии передает «Комсомольская правда». Девушку успокаивал ее отец. Он просил дочь не возмущаться, ведь журналисты «все выложат». «Ну и пусть», — ответила девушка. Неодобрение Таисии Масляковой вызвали журналисты, которые пытались взять комментарий у Александра Маслякова-младшего.
Основатель и ведущий юмористической игры КВН Александр Масляков скончался 8 сентября в возрасте 82 лет после долгой борьбы с раком легких. 11 сентября прошла церемония прощания с телеведущим. Его похоронили на Новодевичьем кладбище, сообщили в RT.
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