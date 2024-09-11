«Поеду в в свой батальон»: комбат из ХМАО поделился планами после избрания депутатом

Экс-командир батальона «Югра» Дмитрий Аксенов, выиграв выборы в окружную думу ХМАО, первым делом решил отправиться на встречу со своими боевыми товарищами. Своими планами он поделился с URA.RU после окончания избирательной кампании.
«Буду отпрашиваться у руководства, чтобы поехать в свой батальон. Еще на стадии, когда меня ребята благословили на этот путь [баллотироваться в окружную думу], я себе пообещал, что первая моя поездка будет к ним, на Донбасс. Обязан предстать перед своими бойцами, пожать им руки», — поделился новоиспеченный депутат.
Аксенову достался не самый беспроблемный участок — в его избирательный округ входят Югорск и Советский район, где прошлой зимой были многочисленные ЧП с коммунальными сетями. Депутат заявил, что намерен с первого дня включиться в работу по исполнению наказов избирателей, которые получил за три месяца предвыборной кампании. «Не так много времени осталось до окончания седьмого созыва», — пояснил Аксенов. Выборы нового созыва окружного парламента пройдут в 2026 году.
Он уточнил, что много обращений получил из трех поселков: Агириша, Зеленоборска и Коммунистического, есть жалобы и от жителей Югорска и города Советский. «Есть вопросы и по дорогам, и по аварийному жилью, это глобальные проблемы, которые будем решать комплексно с муниципальными и региональными властями. Есть и точечные обращения, по которым решить вопрос будет проще. На сентябрьском заседании думы начнем работать», — поделился планами парламентарий.
Ранее URA.RU писало, что легендарный командир батальона «Югра» Дмитрий Аксенов победил на довыборах в думу ХМАО. Он будет представлять в окружном парламенте Югорск и Советский район.
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