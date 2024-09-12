NBC: Киев боится, что Трамп поможет России выиграть СВО

12 сентября 2024 в 09:04 Размер текста - 17 +

Дональд Трамп будет добиваться завершения СВО на выгодных для России условиях, СМИ Фото: Official White House / Joyce N. Boghosian новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Киеве опасаются, что победа кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа на президентских выборах в США может привести к прекращению американской помощи Украине и, в последствии, заключению выгодного для России мирного соглашения. Об этом сообщили журналисты американской телекомпании NBC. «Трамп хочет, чтобы конфликт прекратился и будет вести переговоры о сделке с Москвой <…> Что может усилить опасения в Киеве, что администрация Трампа прекратит поддержку США и будет добиваться окончания конфликта на выгодных для России условиях», — уточняется в материале NBC . Ранее Трамп выражал готовность провести переговоры с лидером Украины Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным. Кандидат от Республиканской партии подчеркнул, что действующая администрация США не прилагает усилий для деэскалации конфликта. Он также заявлял, что в случае своего возвращения в Белый дом, сможет решить конфликт на Украине в течение 24 часов. Трамп не раскрыл детали своего плана, но утверждает, что это не будет сложной задачей, если люди будут знать, что им необходимо делать. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Киеве опасаются, что победа кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа на президентских выборах в США может привести к прекращению американской помощи Украине и, в последствии, заключению выгодного для России мирного соглашения. Об этом сообщили журналисты американской телекомпании NBC. «Трамп хочет, чтобы конфликт прекратился и будет вести переговоры о сделке с Москвой <…> Что может усилить опасения в Киеве, что администрация Трампа прекратит поддержку США и будет добиваться окончания конфликта на выгодных для России условиях», — уточняется в материале NBC. Ранее Трамп выражал готовность провести переговоры с лидером Украины Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным. Кандидат от Республиканской партии подчеркнул, что действующая администрация США не прилагает усилий для деэскалации конфликта. Он также заявлял, что в случае своего возвращения в Белый дом, сможет решить конфликт на Украине в течение 24 часов. Трамп не раскрыл детали своего плана, но утверждает, что это не будет сложной задачей, если люди будут знать, что им необходимо делать.