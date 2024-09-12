NBC: Киев боится, что Трамп поможет России выиграть СВО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дональд Трамп. stock, Дональд Трамп, stock
Дональд Трамп будет добиваться завершения СВО на выгодных для России условиях, СМИ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Киеве опасаются, что победа кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа на президентских выборах в США может привести к прекращению американской помощи Украине и, в последствии, заключению выгодного для России мирного соглашения. Об этом сообщили журналисты американской телекомпании NBC.

«Трамп хочет, чтобы конфликт прекратился и будет вести переговоры о сделке с Москвой <…> Что может усилить опасения в Киеве, что администрация Трампа прекратит поддержку США и будет добиваться окончания конфликта на выгодных для России условиях», — уточняется в материале NBC.

Ранее Трамп выражал готовность провести переговоры с лидером Украины Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным. Кандидат от Республиканской партии подчеркнул, что действующая администрация США не прилагает усилий для деэскалации конфликта.

Он также заявлял, что в случае своего возвращения в Белый дом, сможет решить конфликт на Украине в течение 24 часов. Трамп не раскрыл детали своего плана, но утверждает, что это не будет сложной задачей, если люди будут знать, что им необходимо делать.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Киеве опасаются, что победа кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа на президентских выборах в США может привести к прекращению американской помощи Украине и, в последствии, заключению выгодного для России мирного соглашения. Об этом сообщили журналисты американской телекомпании NBC. «Трамп хочет, чтобы конфликт прекратился и будет вести переговоры о сделке с Москвой <…> Что может усилить опасения в Киеве, что администрация Трампа прекратит поддержку США и будет добиваться окончания конфликта на выгодных для России условиях», — уточняется в материале NBC. Ранее Трамп выражал готовность провести переговоры с лидером Украины Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным. Кандидат от Республиканской партии подчеркнул, что действующая администрация США не прилагает усилий для деэскалации конфликта. Он также заявлял, что в случае своего возвращения в Белый дом, сможет решить конфликт на Украине в течение 24 часов. Трамп не раскрыл детали своего плана, но утверждает, что это не будет сложной задачей, если люди будут знать, что им необходимо делать.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...