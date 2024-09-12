Актер из Челябинска Станислав Ярушин рассказал, что даже ссоры с ведущим КВН Александром Масляковым были «веселыми» и «позитивными». Слова актера передают российские СМИ.
«Да мы и ругались... Спорили... но всегда как-то весело, всегда позитивно... Он всегда как отец к нам относился. Любил то, что мы делаем», — сообщил Станислав Ярушин в беседе с «Пятым каналом». Актер выразил благодарность Александру Маслякову и заявил, что без него и без КВН не стал бы известным артистом. «Мы прошли классную эпоху», — заключил Ярушин.
Александр Масляков скончался 8 сентября в возрасте 82 лет после долгой борьбы с раком легких. 11 сентября в «Планете КВН» прошла церемония прощания с телеведущим.
На церемонию пришли участники КВН разных лет: Гарик Харламов, Гарик Мартиросян, Азамат Мусагалиев, Иван Абрамов, Александр Ревва и другие. Гроб с телом Маслякова вынесли из «Планеты КВН» под аплодисменты собравшихся, которые не утихали около пяти минут. Ведущего КВН похоронили на Новодевичьем кладбище. Об этом пишет «ОТР».
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