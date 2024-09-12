Актер Ярушин рассказал о конфликтах с Масляковым. Видео

Актер Ярушин: ссоры с Масляковым были «веселыми» и «позитивными»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Актер Станислав Ярушин рассказал, что, несмотря на то, что у него и случались ссоры с ведущим КВН Александром Масляковым, они всегда были "веселыми и позитивными"
Актер Станислав Ярушин рассказал, что, несмотря на то, что у него и случались ссоры с ведущим КВН Александром Масляковым, они всегда были "веселыми и позитивными" Фото:
новость из сюжета
Скончался ведущий КВН Александр Масляков

Актер из Челябинска Станислав Ярушин рассказал, что даже ссоры с ведущим КВН Александром Масляковым были «веселыми» и «позитивными». Слова актера передают российские СМИ.

«Да мы и ругались... Спорили... но всегда как-то весело, всегда позитивно... Он всегда как отец к нам относился. Любил то, что мы делаем», — сообщил Станислав Ярушин в беседе с «Пятым каналом». Актер выразил благодарность Александру Маслякову и заявил, что без него и без КВН не стал бы известным артистом. «Мы прошли классную эпоху», — заключил Ярушин.

Александр Масляков скончался 8 сентября в возрасте 82 лет после долгой борьбы с раком легких. 11 сентября в «Планете КВН» прошла церемония прощания с телеведущим.

На церемонию пришли участники КВН разных лет: Гарик Харламов, Гарик Мартиросян, Азамат Мусагалиев, Иван Абрамов, Александр Ревва и другие. Гроб с телом Маслякова вынесли из «Планеты КВН» под аплодисменты собравшихся, которые не утихали около пяти минут. Ведущего КВН похоронили на Новодевичьем кладбище. Об этом пишет «ОТР».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Актер из Челябинска Станислав Ярушин рассказал, что даже ссоры с ведущим КВН Александром Масляковым были «веселыми» и «позитивными». Слова актера передают российские СМИ. «Да мы и ругались... Спорили... но всегда как-то весело, всегда позитивно... Он всегда как отец к нам относился. Любил то, что мы делаем», — сообщил Станислав Ярушин в беседе с «Пятым каналом». Актер выразил благодарность Александру Маслякову и заявил, что без него и без КВН не стал бы известным артистом. «Мы прошли классную эпоху», — заключил Ярушин. Александр Масляков скончался 8 сентября в возрасте 82 лет после долгой борьбы с раком легких. 11 сентября в «Планете КВН» прошла церемония прощания с телеведущим. На церемонию пришли участники КВН разных лет: Гарик Харламов, Гарик Мартиросян, Азамат Мусагалиев, Иван Абрамов, Александр Ревва и другие. Гроб с телом Маслякова вынесли из «Планеты КВН» под аплодисменты собравшихся, которые не утихали около пяти минут. Ведущего КВН похоронили на Новодевичьем кладбище. Об этом пишет «ОТР».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...