Беспилотники ВСУ сбиты в небе над тремя регионами России

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ПВО РФ за ночь сбили пять БПЛА ВСУ над российскими территориями, сообщили в МО России
ПВО РФ за ночь сбили пять БПЛА ВСУ над российскими территориями, сообщили в МО России Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Силы ПВО РФ за ночь уничтожили пять беспилотников ВСУ. Над Белгородской и Курской областями было сбито по два БПЛА, над Брянской — один. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — заявили в Минобороны РФ. Там добавили, что ПВО уничтожило два украинских беспилотника над Курской областью, два — над Белгородской и один — над Брянской.

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Силы ПВО РФ за ночь уничтожили пять беспилотников ВСУ. Над Белгородской и Курской областями было сбито по два БПЛА, над Брянской — один. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — заявили в Минобороны РФ. Там добавили, что ПВО уничтожило два украинских беспилотника над Курской областью, два — над Белгородской и один — над Брянской.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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