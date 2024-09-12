Беспилотники ВСУ сбиты в небе над тремя регионами России

ПВО РФ за ночь сбили пять БПЛА ВСУ над российскими территориями, сообщили в МО России
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Силы ПВО РФ за ночь уничтожили пять беспилотников ВСУ. Над Белгородской и Курской областями было сбито по два БПЛА, над Брянской — один. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — заявили в Минобороны РФ. Там добавили, что ПВО уничтожило два украинских беспилотника над Курской областью, два — над Белгородской и один — над Брянской.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.