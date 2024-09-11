У новых трамвайных вагонов в Челябинске заскрипели подшипники. Видео

12 сентября 2024 в 10:34 Размер текста - 17 +

В трамваях после обкатки заскрипели подшипники Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске на новых трамвайных вагонах Усть-Катавского вагоностроительного завода (УКВЗ, входит в госкорпорацию «Роскосмос») заскрипели подшипники. Общественный транспорт уже встал на ремонт по гарантии. «У трамвайных вагонов модели 71-628 выявлен дефект подшипников, который выражается в неприятном скрипе под полом, прежде всего в задней части вагона. На текущий момент подшипники заменены уже на 39 вагонах, еще не менее десяти находятся в работе», — уточнили в telegram-канале «Транспорт Челябинской агломерации». Скрип проявился не сразу и не на каждом вагоне, а после обкатки нескольких десятков тысяч километров. Претензия сразу же была направлена на УКВЗ, там сформировали бригаду под руководством главного конструктора. Специалисты уже устраняют дефект по гарантии. Трамваи УКВЗ были поставлены в Челябинск в 2023 году. Работа по оьновлению подвижного состава продолжилась в 2024 году. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске на новых трамвайных вагонах Усть-Катавского вагоностроительного завода (УКВЗ, входит в госкорпорацию «Роскосмос») заскрипели подшипники. Общественный транспорт уже встал на ремонт по гарантии. «У трамвайных вагонов модели 71-628 выявлен дефект подшипников, который выражается в неприятном скрипе под полом, прежде всего в задней части вагона. На текущий момент подшипники заменены уже на 39 вагонах, еще не менее десяти находятся в работе», — уточнили в telegram-канале «Транспорт Челябинской агломерации». Скрип проявился не сразу и не на каждом вагоне, а после обкатки нескольких десятков тысяч километров. Претензия сразу же была направлена на УКВЗ, там сформировали бригаду под руководством главного конструктора. Специалисты уже устраняют дефект по гарантии. Трамваи УКВЗ были поставлены в Челябинск в 2023 году. Работа по оьновлению подвижного состава продолжилась в 2024 году.