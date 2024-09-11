11 сентября 2024

У новых трамвайных вагонов в Челябинске заскрипели подшипники. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация нового трамвайного вагона, Усть-Катавского вагоностроительного завода. Челябинск, уквз, монитор, трамвай
В трамваях после обкатки заскрипели подшипники Фото:

В Челябинске на новых трамвайных вагонах Усть-Катавского вагоностроительного завода (УКВЗ, входит в госкорпорацию «Роскосмос») заскрипели подшипники. Общественный транспорт уже встал на ремонт по гарантии.

«У трамвайных вагонов модели 71-628 выявлен дефект подшипников, который выражается в неприятном скрипе под полом, прежде всего в задней части вагона. На текущий момент подшипники заменены уже на 39 вагонах, еще не менее десяти находятся в работе», — уточнили в telegram-канале «Транспорт Челябинской агломерации».

Скрип проявился не сразу и не на каждом вагоне, а после обкатки нескольких десятков тысяч километров. Претензия сразу же была направлена на УКВЗ, там сформировали бригаду под руководством главного конструктора. Специалисты уже устраняют дефект по гарантии.

Трамваи УКВЗ были поставлены в Челябинск в 2023 году. Работа по оьновлению подвижного состава продолжилась в 2024 году.

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В Челябинске на новых трамвайных вагонах Усть-Катавского вагоностроительного завода (УКВЗ, входит в госкорпорацию «Роскосмос») заскрипели подшипники. Общественный транспорт уже встал на ремонт по гарантии. «У трамвайных вагонов модели 71-628 выявлен дефект подшипников, который выражается в неприятном скрипе под полом, прежде всего в задней части вагона. На текущий момент подшипники заменены уже на 39 вагонах, еще не менее десяти находятся в работе», — уточнили в telegram-канале «Транспорт Челябинской агломерации». Скрип проявился не сразу и не на каждом вагоне, а после обкатки нескольких десятков тысяч километров. Претензия сразу же была направлена на УКВЗ, там сформировали бригаду под руководством главного конструктора. Специалисты уже устраняют дефект по гарантии. Трамваи УКВЗ были поставлены в Челябинск в 2023 году. Работа по оьновлению подвижного состава продолжилась в 2024 году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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