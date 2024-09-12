Над Курской областью сбита ракета ВСУ, жителей просят помочь найти обломки

Обломки ракеты опасны, предупредил Алексей Смирнов
новость из сюжетаВ Курской области развернулись бои с ВСУ
В небе над Курской областью сбита украинская ракета. Информацию сообщил 12 сентября врио главы региона Алексей Смирнов.
«Украинская ракета этим утром уничтожена в небе Курской области», — написал Смирнов в Telegram. Он поблагодарил бойцов ПВО и защитников границы.
Врио губернатора также предупредил, что приближаться к обломкам и трогать их нельзя. Если жители найдут детали ракеты, нужно сообщить об этом по телефону 112.
Ранее Минобороны также сообщало о беспилотнике в небе над Курской областью. БПЛА сбили.
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