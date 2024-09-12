Над Курской областью сбита ракета ВСУ, жителей просят помочь найти обломки

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Вооруженные силы Украины. stock, пво, зенитка, всу, ЗУ-23, stock
Обломки ракеты опасны, предупредил Алексей Смирнов Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

В небе над Курской областью сбита украинская ракета. Информацию сообщил 12 сентября врио главы региона Алексей Смирнов.

«Украинская ракета этим утром уничтожена в небе Курской области», — написал Смирнов в Telegram. Он поблагодарил бойцов ПВО и защитников границы.

Врио губернатора также предупредил, что приближаться к обломкам и трогать их нельзя. Если жители найдут детали ракеты, нужно сообщить об этом по телефону 112.

Ранее Минобороны также сообщало о беспилотнике в небе над Курской областью. БПЛА сбили.

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В небе над Курской областью сбита украинская ракета. Информацию сообщил 12 сентября врио главы региона Алексей Смирнов. «Украинская ракета этим утром уничтожена в небе Курской области», — написал Смирнов в Telegram. Он поблагодарил бойцов ПВО и защитников границы. Врио губернатора также предупредил, что приближаться к обломкам и трогать их нельзя. Если жители найдут детали ракеты, нужно сообщить об этом по телефону 112. Ранее Минобороны также сообщало о беспилотнике в небе над Курской областью. БПЛА сбили.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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