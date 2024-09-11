В ХМАО спасатели эвакуировали двух человек, застрявших в болоте на месторождении

Спасатели эвакуировали двух человек, застрявших в снегоболотоходе на месторождении в Сургутском районе. Мужчин спасли, сообщили URA.RU в пресс-службе «Центроспас-Югория».
«Спасатели выезжали в район одного из месторождений по сообщению: необходима эвакуация двух человек, снегоболотоход застрял в болоте. Прибывшие к месту проведения работ спасатели обнаружили двух мужчин, в медицинской помощи не нуждались. Эвакуировали пострадавших в п. Федоровский. Спасено два человека», — следует из сообщения.
Ранее URA.RU сообщало, что в пригороде Пять-Яха сотрудники ДПС спасли двоих детей, увязнувших в болоте. О произошедшем в полицию рассказал ребенок, который стал свидетелем происшествия.
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