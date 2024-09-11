11 сентября 2024

В ХМАО спасатели эвакуировали двух человек, застрявших в болоте на месторождении

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Спасатели эвакуировали двух человек, увязнувших в болоте
Спасатели эвакуировали двух человек, увязнувших в болоте Фото:

Спасатели эвакуировали двух человек, застрявших в снегоболотоходе на месторождении в Сургутском районе. Мужчин спасли, сообщили URA.RU в пресс-службе «Центроспас-Югория».

«Спасатели выезжали в район одного из месторождений по сообщению: необходима эвакуация двух человек, снегоболотоход застрял в болоте. Прибывшие к месту проведения работ спасатели обнаружили двух мужчин, в медицинской помощи не нуждались. Эвакуировали пострадавших в п. Федоровский. Спасено два человека», — следует из сообщения.

Ранее URA.RU сообщало, что в пригороде Пять-Яха сотрудники ДПС спасли двоих детей, увязнувших в болоте. О произошедшем в полицию рассказал ребенок, который стал свидетелем происшествия.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Спасатели эвакуировали двух человек, застрявших в снегоболотоходе на месторождении в Сургутском районе. Мужчин спасли, сообщили URA.RU в пресс-службе «Центроспас-Югория». «Спасатели выезжали в район одного из месторождений по сообщению: необходима эвакуация двух человек, снегоболотоход застрял в болоте. Прибывшие к месту проведения работ спасатели обнаружили двух мужчин, в медицинской помощи не нуждались. Эвакуировали пострадавших в п. Федоровский. Спасено два человека», — следует из сообщения. Ранее URA.RU сообщало, что в пригороде Пять-Яха сотрудники ДПС спасли двоих детей, увязнувших в болоте. О произошедшем в полицию рассказал ребенок, который стал свидетелем происшествия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...