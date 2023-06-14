В ХМАО сотрудники ДПС спасли детей, увязнувших в болоте. Видео

15 июня 2023 в 16:08 Размер текста - 17 +

Дети провалились в болото недалеко от Пыть-Яха Фото: Сергей Русанов © URA.RU В пригороде Пять-Яха (ХМАО) сотрудники ДПС спасли двоих детей, увязнувших в болоте. Об этом сообщает telegram-канал «МВД МЕДИА». О произошедшем в полицию сообщил ребенок, который стал свидетелем происшествия. «В Ханты-Мансийском автономном округе сотрудники ДПС старший лейтенант полиции Фидан Садыков и старший сержант полиции Роман Миронов спасли двоих мальчиков, которые увязли в болоте в пригороде Пыть-Яха. О попавших в беду ребятах сообщил их младший 8-летний друг, с которым они вместе шли через лес. Первыми прибыв к месту происшествия, напарники в зарослях чащи увидели детей, один из которых уже по пояс был в грязи», — указано в сообщении telegram-канала «МВД МЕДИА». Там добавили, что старший сержант полиции Роман Миронов сначала самостоятельно вытащил одного ребенка из болота. А затем, с помощью напарника, спас второго. Дети рассказали силовикам о том, что увязли в грязи, когда шли по лесной тропе в гости к другу. Один из друзей прыгнул в лужу и провалился, а второй бросился его спасать и тоже оказался в болоте.

В пригороде Пять-Яха (ХМАО) сотрудники ДПС спасли двоих детей, увязнувших в болоте. Об этом сообщает telegram-канал «МВД МЕДИА». О произошедшем в полицию сообщил ребенок, который стал свидетелем происшествия. «В Ханты-Мансийском автономном округе сотрудники ДПС старший лейтенант полиции Фидан Садыков и старший сержант полиции Роман Миронов спасли двоих мальчиков, которые увязли в болоте в пригороде Пыть-Яха. О попавших в беду ребятах сообщил их младший 8-летний друг, с которым они вместе шли через лес. Первыми прибыв к месту происшествия, напарники в зарослях чащи увидели детей, один из которых уже по пояс был в грязи», — указано в сообщении telegram-канала «МВД МЕДИА». Там добавили, что старший сержант полиции Роман Миронов сначала самостоятельно вытащил одного ребенка из болота. А затем, с помощью напарника, спас второго. Дети рассказали силовикам о том, что увязли в грязи, когда шли по лесной тропе в гости к другу. Один из друзей прыгнул в лужу и провалился, а второй бросился его спасать и тоже оказался в болоте.