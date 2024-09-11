Водители больше не смогут скрывать номера на платных парковках Екатеринбурга

12 сентября 2024 в 11:54 Размер текста - 17 +

Камеры установят на въездах в зоны платных парковок Фото: Анна Майорова © URA.RU В Екатеринбурге на платных парковках установят стационарные камеры, которые будут моментально фиксировать автомобили при въезде на территорию. Это сделает бесполезным закрытие водителями номеров на парковке. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии. «Сейчас происходят работы по согласованию технических условий на установку четырех стационарных камер фотовидеофиксации. Данные комплексы будут установлены на уже созданном парковочном пространстве. Вновь приобретенные комплексы в количестве трех камер планируются для расширения платного парковочного пространства», — пояснили в горадминистрации. Отмечается, что во время движения водители не закрывают номера, так как за это грозит лишение прав. Поэтому номера будут считываться сразу же — в момент въезда транспорта на парковочное место. Стоимость платной парковки в Екатеринбурге совсем недавно увеличили почти в два раза. Тариф в 30 рублей за час, который действовал с 2014 года, подняли до 50 рублей. При подготовке постановления также говорилось об увеличении платных парковочных мест в городе до 3000. Их обустроили в переулке Центральный рынок и на улицах Шейнкмана, Тургенева, Радищева, Горького, Толмачева. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге на платных парковках установят стационарные камеры, которые будут моментально фиксировать автомобили при въезде на территорию. Это сделает бесполезным закрытие водителями номеров на парковке. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии. «Сейчас происходят работы по согласованию технических условий на установку четырех стационарных камер фотовидеофиксации. Данные комплексы будут установлены на уже созданном парковочном пространстве. Вновь приобретенные комплексы в количестве трех камер планируются для расширения платного парковочного пространства», — пояснили в горадминистрации. Отмечается, что во время движения водители не закрывают номера, так как за это грозит лишение прав. Поэтому номера будут считываться сразу же — в момент въезда транспорта на парковочное место. Стоимость платной парковки в Екатеринбурге совсем недавно увеличили почти в два раза. Тариф в 30 рублей за час, который действовал с 2014 года, подняли до 50 рублей. При подготовке постановления также говорилось об увеличении платных парковочных мест в городе до 3000. Их обустроили в переулке Центральный рынок и на улицах Шейнкмана, Тургенева, Радищева, Горького, Толмачева.