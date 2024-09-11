11 сентября 2024

Водители больше не смогут скрывать номера на платных парковках Екатеринбурга

© Служба новостей «URA.RU»
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Паркоматы в зоне платной парковки. Екатеринбург , машина, паркомат, платная парковка, оплата парковки, парковочное пространство екатеринбурга
Камеры установят на въездах в зоны платных парковок Фото:

В Екатеринбурге на платных парковках установят стационарные камеры, которые будут моментально фиксировать автомобили при въезде на территорию. Это сделает бесполезным закрытие водителями номеров на парковке. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии.

«Сейчас происходят работы по согласованию технических условий на установку четырех стационарных камер фотовидеофиксации. Данные комплексы будут установлены на уже созданном парковочном пространстве. Вновь приобретенные комплексы в количестве трех камер планируются для расширения платного парковочного пространства», — пояснили в горадминистрации.

Отмечается, что во время движения водители не закрывают номера, так как за это грозит лишение прав. Поэтому номера будут считываться сразу же — в момент въезда транспорта на парковочное место.

Стоимость платной парковки в Екатеринбурге совсем недавно увеличили почти в два раза. Тариф в 30 рублей за час, который действовал с 2014 года, подняли до 50 рублей. При подготовке постановления также говорилось об увеличении платных парковочных мест в городе до 3000. Их обустроили в переулке Центральный рынок и на улицах Шейнкмана, Тургенева, Радищева, Горького, Толмачева.

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В Екатеринбурге на платных парковках установят стационарные камеры, которые будут моментально фиксировать автомобили при въезде на территорию. Это сделает бесполезным закрытие водителями номеров на парковке. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии. «Сейчас происходят работы по согласованию технических условий на установку четырех стационарных камер фотовидеофиксации. Данные комплексы будут установлены на уже созданном парковочном пространстве. Вновь приобретенные комплексы в количестве трех камер планируются для расширения платного парковочного пространства», — пояснили в горадминистрации. Отмечается, что во время движения водители не закрывают номера, так как за это грозит лишение прав. Поэтому номера будут считываться сразу же — в момент въезда транспорта на парковочное место. Стоимость платной парковки в Екатеринбурге совсем недавно увеличили почти в два раза. Тариф в 30 рублей за час, который действовал с 2014 года, подняли до 50 рублей. При подготовке постановления также говорилось об увеличении платных парковочных мест в городе до 3000. Их обустроили в переулке Центральный рынок и на улицах Шейнкмана, Тургенева, Радищева, Горького, Толмачева.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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