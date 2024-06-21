В Екатеринбурге стоимость парковки взлетела почти в два раза

Стоимость парковки в Екатеринбурге увеличили до 50 рублей в час
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Старые цены на парковку держались с 2014 года
Старые цены на парковку держались с 2014 года Фото:

В Екатеринбурге, как и планировалось, увечили стоимость платной парковки с 30 до 50 рублей в час. Изменение уже внесено отдельным постановлением. Об этом сообщает telegram-канал, который администрирует пресс-служба мэрии.

«Установить, что размер платы за пользование платной парковкой (парковочным местом) на автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципального образования „город Екатеринбург“ составляет 50 рублей в час», — следует из документа. Тариф в 30 рублей за час был введен в 2014 году.

При подготовке постановления также говорилось об увеличении платных парковочных мест в городе до 3000. Их обещали обустроить в переулке Центральный рынок и на улицах Шейнкмана, Тургенева, Радищева, Горького, Толмачева.

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В Екатеринбурге, как и планировалось, увечили стоимость платной парковки с 30 до 50 рублей в час. Изменение уже внесено отдельным постановлением. Об этом сообщает telegram-канал, который администрирует пресс-служба мэрии. «Установить, что размер платы за пользование платной парковкой (парковочным местом) на автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципального образования „город Екатеринбург“ составляет 50 рублей в час», — следует из документа. Тариф в 30 рублей за час был введен в 2014 году. При подготовке постановления также говорилось об увеличении платных парковочных мест в городе до 3000. Их обещали обустроить в переулке Центральный рынок и на улицах Шейнкмана, Тургенева, Радищева, Горького, Толмачева.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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