Происшествия Аэропорты Мурманской области закрыли второй раз за сутки 12 сентября 2024 в 12:33 Размер текста - 17 + Ограничения касаются аэропортов Мурманска и Апатит Фото: Владимир Андреев © URA.RU Аэропорты Мурманской области закрылись во второй раз за сутки из-за угрозы атаки беспилотников, что требует введения плана «Ковер» и временных ограничений. Об этом сообщил представитель Росавиации в соцсетях. «Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов сегодня, 12 сентября, с 09:35 МСК на работу двух аэропортов в Мурманской области <…> введены временные ограничения», — написал пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко в своем официальном telegram-канале. Ограничения были введены почти на всем Кольском полуострове (в том числе Мурманске и Апатитах). Задержаны рейсы на вылеты и прилеты. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Аэропорты Мурманской области закрылись во второй раз за сутки из-за угрозы атаки беспилотников, что требует введения плана «Ковер» и временных ограничений. Об этом сообщил представитель Росавиации в соцсетях. «Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов сегодня, 12 сентября, с 09:35 МСК на работу двух аэропортов в Мурманской области <…> введены временные ограничения», — написал пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко в своем официальном telegram-канале. Ограничения были введены почти на всем Кольском полуострове (в том числе Мурманске и Апатитах). Задержаны рейсы на вылеты и прилеты. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям