Аэропорты Мурманской области закрыли второй раз за сутки

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Первый день Московского авиакосмического салона МАКС-2021. Московская область, Жуковский, аэропорт, чиновник, бизнесмен, авиация, самолет, авиасалон
Ограничения касаются аэропортов Мурманска и Апатит Фото:

Аэропорты Мурманской области закрылись во второй раз за сутки из-за угрозы атаки беспилотников, что требует введения плана «Ковер» и временных ограничений. Об этом сообщил представитель Росавиации в соцсетях.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов сегодня, 12 сентября, с 09:35 МСК на работу двух аэропортов в Мурманской области <…> введены временные ограничения», — написал пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко в своем официальном telegram-канале. Ограничения были введены почти на всем Кольском полуострове (в том числе Мурманске и Апатитах). Задержаны рейсы на вылеты и прилеты.

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Аэропорты Мурманской области закрылись во второй раз за сутки из-за угрозы атаки беспилотников, что требует введения плана «Ковер» и временных ограничений. Об этом сообщил представитель Росавиации в соцсетях. «Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов сегодня, 12 сентября, с 09:35 МСК на работу двух аэропортов в Мурманской области <…> введены временные ограничения», — написал пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко в своем официальном telegram-канале. Ограничения были введены почти на всем Кольском полуострове (в том числе Мурманске и Апатитах). Задержаны рейсы на вылеты и прилеты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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