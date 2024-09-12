Аэропорты Мурманской области закрыли второй раз за сутки

Аэропорты Мурманской области закрылись во второй раз за сутки из-за угрозы атаки беспилотников, что требует введения плана «Ковер» и временных ограничений. Об этом сообщил представитель Росавиации в соцсетях.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов сегодня, 12 сентября, с 09:35 МСК на работу двух аэропортов в Мурманской области <…> введены временные ограничения», — написал пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко в своем официальном telegram-канале. Ограничения были введены почти на всем Кольском полуострове (в том числе Мурманске и Апатитах). Задержаны рейсы на вылеты и прилеты.
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Аэропорты Мурманской области закрылись во второй раз за сутки из-за угрозы атаки беспилотников, что требует введения плана «Ковер» и временных ограничений. Об этом сообщил представитель Росавиации в соцсетях. «Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов сегодня, 12 сентября, с 09:35 МСК на работу двух аэропортов в Мурманской области <…> введены временные ограничения», — написал пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко в своем официальном telegram-канале. Ограничения были введены почти на всем Кольском полуострове (в том числе Мурманске и Апатитах). Задержаны рейсы на вылеты и прилеты.