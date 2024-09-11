11 сентября 2024

Масло, сметана, рыба: что еще резко подорожало в Екатеринбурге. Инфографика

Свердловскстат: в Екатеринбурге выросли цены на масло, сметану и рыбу
© Служба новостей «URA.RU»
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Клип-арт Сливочное масло. Тюмень, масло, хлеб, сливочное масло
Сливочное масло подорожало на 4,41% Фото:

В Екатеринбурге в период с августа по сентябрь сильнее всего подорожало сливочное масло, сметана, рыба и некоторые другие продукты. Актуальные данные об изменении цен опубликованы на сайте Свердловскстата. Подробнее о том, на какие товары произошел резкий скачок цен — в инфографике URA.RU.

Судя по данным Свердловскстата, килограмм сливочного масла подорожал на 4,41%. В начале августа оно стоило 953,82 рублей, а к сентябрю подорожало до 995,92 рублей. Сметана тоже заметно прибавила в стоимости (+4,19%), в сентябре килограмм стал стоить более трехсот рублей. Неразделанная мороженная рыба теперь стоит 294,45 рублей за килограмм, прирост в цене составил 2,77%. Кроме этого, подорожали творог и сыры, на 2,77% и 1,7% соответственно.

Неделю назад URA.RU рассказывало о повышении цен на стерилизованное молоко жирностью 2,5-3,2%. Его стоимость достигла 105,07 рублей.

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В Екатеринбурге в период с августа по сентябрь сильнее всего подорожало сливочное масло, сметана, рыба и некоторые другие продукты. Актуальные данные об изменении цен опубликованы на сайте Свердловскстата. Подробнее о том, на какие товары произошел резкий скачок цен — в инфографике URA.RU. Судя по данным Свердловскстата, килограмм сливочного масла подорожал на 4,41%. В начале августа оно стоило 953,82 рублей, а к сентябрю подорожало до 995,92 рублей. Сметана тоже заметно прибавила в стоимости (+4,19%), в сентябре килограмм стал стоить более трехсот рублей. Неразделанная мороженная рыба теперь стоит 294,45 рублей за килограмм, прирост в цене составил 2,77%. Кроме этого, подорожали творог и сыры, на 2,77% и 1,7% соответственно. Неделю назад URA.RU рассказывало о повышении цен на стерилизованное молоко жирностью 2,5-3,2%. Его стоимость достигла 105,07 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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