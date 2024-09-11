В Екатеринбурге в период с августа по сентябрь сильнее всего подорожало сливочное масло, сметана, рыба и некоторые другие продукты. Актуальные данные об изменении цен опубликованы на сайте Свердловскстата. Подробнее о том, на какие товары произошел резкий скачок цен — в инфографике URA.RU.
Судя по данным Свердловскстата, килограмм сливочного масла подорожал на 4,41%. В начале августа оно стоило 953,82 рублей, а к сентябрю подорожало до 995,92 рублей. Сметана тоже заметно прибавила в стоимости (+4,19%), в сентябре килограмм стал стоить более трехсот рублей. Неразделанная мороженная рыба теперь стоит 294,45 рублей за килограмм, прирост в цене составил 2,77%. Кроме этого, подорожали творог и сыры, на 2,77% и 1,7% соответственно.
Неделю назад URA.RU рассказывало о повышении цен на стерилизованное молоко жирностью 2,5-3,2%. Его стоимость достигла 105,07 рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!