Масло, сметана, рыба: что еще резко подорожало в Екатеринбурге. Инфографика

Свердловскстат: в Екатеринбурге выросли цены на масло, сметану и рыбу

12 сентября 2024 в 12:55 Размер текста - 17 +

Сливочное масло подорожало на 4,41% Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Екатеринбурге в период с августа по сентябрь сильнее всего подорожало сливочное масло, сметана, рыба и некоторые другие продукты. Актуальные данные об изменении цен опубликованы на сайте Свердловскстата. Подробнее о том, на какие товары произошел резкий скачок цен — в инфографике URA.RU. Судя по данным Свердловскстата, килограмм сливочного масла подорожал на 4,41%. В начале августа оно стоило 953,82 рублей, а к сентябрю подорожало до 995,92 рублей. Сметана тоже заметно прибавила в стоимости (+4,19%), в сентябре килограмм стал стоить более трехсот рублей. Неразделанная мороженная рыба теперь стоит 294,45 рублей за килограмм, прирост в цене составил 2,77%. Кроме этого, подорожали творог и сыры, на 2,77% и 1,7% соответственно. Неделю назад URA.RU рассказывало о повышении цен на стерилизованное молоко жирностью 2,5-3,2%. Его стоимость достигла 105,07 рублей. URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге в период с августа по сентябрь сильнее всего подорожало сливочное масло, сметана, рыба и некоторые другие продукты. Актуальные данные об изменении цен опубликованы на сайте Свердловскстата. Подробнее о том, на какие товары произошел резкий скачок цен — в инфографике URA.RU. Судя по данным Свердловскстата, килограмм сливочного масла подорожал на 4,41%. В начале августа оно стоило 953,82 рублей, а к сентябрю подорожало до 995,92 рублей. Сметана тоже заметно прибавила в стоимости (+4,19%), в сентябре килограмм стал стоить более трехсот рублей. Неразделанная мороженная рыба теперь стоит 294,45 рублей за килограмм, прирост в цене составил 2,77%. Кроме этого, подорожали творог и сыры, на 2,77% и 1,7% соответственно. Неделю назад URA.RU рассказывало о повышении цен на стерилизованное молоко жирностью 2,5-3,2%. Его стоимость достигла 105,07 рублей.