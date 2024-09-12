Савельев скончался утром 12 сентября (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В больнице Серова (Свердловская область) утром 12 сентября скончался 79-летний заслуженный тренер РСФСР по хоккею Григорий Савельев, который почти две недели пролежал в коме после того, как его избил сосед по палате. Об этом рассказал его близкий друг, хоккеист команды «Сочи» Никита Щитов.

«Сегодня [12 сентября] в 10:00 не стало заслуженного тренера РСФСР по хоккею Савельева Григория Георгиевича. Он так и не вышел из комы. Очень обидно. Перенести операцию и погибнуть от рук соседа по палате, которому не понравилось, что дедушка храпит, ударив стулом в область виска», — написал Щитов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Хоккеист поблагодарил всех, кто откликнулся и помог со сбором средств на лечение Савельева. Все оставшиеся деньги пойдут на организацию похорон. «Григорий Георгиевич был замечательным человеком. Отличным тренером, который замечал потенциал игрока с одного взгляда», — отметил игрок КХЛ.

Ранее URA.RU писало, что на тренера напал 85-летний сосед по палате в серовской больнице 30 августа. Ему не понравилось, что Савельев своим храпом мешает спать. В итоге он схватил табурет и причинил серьезную травму тренеру, из-за которой пенсионер оказался в коме.

Григорий Савельев воспитал много успешных хоккеистов, среди которых и Никита Щитов (на фото слева) страница Никиты Щитова в соцсети «ВКонтакте» Фото: