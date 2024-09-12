Песков пообещал ответ на разрешение бить по России дальнобойным оружием

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Прессекретарь президента России Дмитрий Песков на пресс-конференции по окончанию голосования на выборах 2024. Москва, песков дмитрий
Запад ждет ответ Москвы на разрешение ударов по России, сказал Дмитрий Песков Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Москва ответит на разрешение Запада бить ВСУ дальнобойным оружием по территории России. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Разрешение бить по территории РФ повышает вовлеченность Запада в конфликт на Украине и приведет к реакции со стороны Москвы», — цитирует ТАСС слова Пескова. Каким именно будет ответ он не уточнил.

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Москва ответит на разрешение Запада бить ВСУ дальнобойным оружием по территории России. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. «Разрешение бить по территории РФ повышает вовлеченность Запада в конфликт на Украине и приведет к реакции со стороны Москвы», — цитирует ТАСС слова Пескова. Каким именно будет ответ он не уточнил.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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