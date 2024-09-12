Песков пообещал ответ на разрешение бить по России дальнобойным оружием

12 сентября 2024 в 13:47 Размер текста - 17 +

Запад ждет ответ Москвы на разрешение ударов по России, сказал Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Москва ответит на разрешение Запада бить ВСУ дальнобойным оружием по территории России. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. «Разрешение бить по территории РФ повышает вовлеченность Запада в конфликт на Украине и приведет к реакции со стороны Москвы», — цитирует ТАСС слова Пескова. Каким именно будет ответ он не уточнил. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Москва ответит на разрешение Запада бить ВСУ дальнобойным оружием по территории России. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. «Разрешение бить по территории РФ повышает вовлеченность Запада в конфликт на Украине и приведет к реакции со стороны Москвы», — цитирует ТАСС слова Пескова. Каким именно будет ответ он не уточнил.