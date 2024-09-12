Песков пообещал ответ на разрешение бить по России дальнобойным оружием

Запад ждет ответ Москвы на разрешение ударов по России, сказал Дмитрий Песков
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Москва ответит на разрешение Запада бить ВСУ дальнобойным оружием по территории России. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Разрешение бить по территории РФ повышает вовлеченность Запада в конфликт на Украине и приведет к реакции со стороны Москвы», — цитирует ТАСС слова Пескова. Каким именно будет ответ он не уточнил.
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