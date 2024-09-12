Установлен соучастник покушения на Захара Прилепина

Следствие установило соучастника покушения на российского писателя и общественного деятеля Захара Прилепина. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
«Следователи установили соучастника покушения на Захара Прилепина», — уточнила Петренко. Также стало известно, что фигурант дела о покушении на писателя — украинский диверсант Александр Пермяков признал свою вину, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
В сторону обвиняемого в покушении Пермякова и других возможных пособников было начато отдельное производство. Подробности не раскрываются в связи с тайной следствия, однако известно, что для завершения расследования необходимы экспертизы, а также есть риск того, что обвиняемый может попытаться вступить в контакт с другими соучастниками для создания ложных алиби.
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