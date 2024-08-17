Появился новый подозреваемый в деле о покушении на Захара Прилепина

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Следствие установило сообщника украинского диверсанта, обвиняемого в покушении на Захара Прилепина
Следствие установило сообщника украинского диверсанта, обвиняемого в покушении на Захара Прилепина Фото:
новость из сюжета
В Нижнем Новгороде взорвали машину Захара Прилепина

Следствие вышло на след сообщника украинского диверсанта Александра Пермякова. Последний обвиняется в покушении на известного писателя и общественного деятеля Евгения (Захара) Прилепина.

«Устанавливаются роль и участие каждого, кто так или иначе причастен к покушению на Прилепина. Один из участников организации теракта установлен и уже объявлен в розыск», — рассказали ТАСС в правоохранительных органах.

Также по информации собеседника агентства, в отношении выявленного сообщника и других возможных пособников Пермякова было начато отдельное производство. Подробности случая не раскрываются в связи с тайной следствия. Судебные постановления указывают на необходимость проведения экспертиз для завершения расследования, а также на риск того, что обвиняемый может попытаться вступить в контакт с другими соучастниками для создания ложных алиби.

В мае 2023 года в Нижнем Новгороде взорвали машину Захара Прилепина. Писатель был ранен, а водитель автомобиля убит. Спустя два дня после покушения суд арестовал обвиняемого в преступлении Александра Пермякова.

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Следствие вышло на след сообщника украинского диверсанта Александра Пермякова. Последний обвиняется в покушении на известного писателя и общественного деятеля Евгения (Захара) Прилепина. «Устанавливаются роль и участие каждого, кто так или иначе причастен к покушению на Прилепина. Один из участников организации теракта установлен и уже объявлен в розыск», — рассказали ТАСС в правоохранительных органах. Также по информации собеседника агентства, в отношении выявленного сообщника и других возможных пособников Пермякова было начато отдельное производство. Подробности случая не раскрываются в связи с тайной следствия. Судебные постановления указывают на необходимость проведения экспертиз для завершения расследования, а также на риск того, что обвиняемый может попытаться вступить в контакт с другими соучастниками для создания ложных алиби. В мае 2023 года в Нижнем Новгороде взорвали машину Захара Прилепина. Писатель был ранен, а водитель автомобиля убит. Спустя два дня после покушения суд арестовал обвиняемого в преступлении Александра Пермякова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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