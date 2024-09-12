В Екатеринбурге появился уникальный Дворец бракосочетания, не имеющий аналогов в регионе. Фото

В усадьбе ротмистра Переяславцева в Екатеринбурге открылся Дворец бракосочетания

12 сентября 2024 в 18:18 Размер текста - 17 +

ЗАГС будет принимать заявления со вторника по субботу включительно Фото: Анастасия Соргина © URA.RU Спустя три года реставрации усадьба ротмистра Переяславцева в Екатеринбурге получила новое предназначение: теперь екатеринбуржцы и жители соседних регионов смогут здесь сочетать себя узами брака. Это первый ЗАГС региона, который находится в историческом здании. Журналисту URA.RU удалось заглянуть в обновленное здание и побывать на первой свадьбе. Шесть лет назад усадьба выглядела плачевно: непрезентабельный фасад и потолок, заколоченные окна, испорченные стены, сгнивший деревянный пристрой. Реанимировать памятник решили силами областных, городских властей и бизнеса. В 2019 году к реставрации привлекли «Деловой дом на Архиерейской», который имеет опыт восстановления объектов культурного наследия, например, здание епархии на Чапаева14/5, дом Флоринского на Сакко и Ванцетти, 69. «В рамках реализации соглашения данный объект получает вторую жизнь. Это памятник XIX века, усадьба ротмистра Переяславцева, где проводились на тот момент самые торжественные приемы в Екатеринбурге. И сегодня очень знаково, что в Год семьи, который объявлен президентом РФ в текущем году, город получает первый Дворец бракосочетания», — заявил мэр города Алексей Орлов на открытии. Алексей Бобров раскрыл, что стоимость реставрации за три года выросла в 3,5 раза Фото предоставлено «Деловым домом на Архиерейской» Как подчеркнул владелец холдинга Алексей Бобров, главное было не построить что-то новое, а максимально восстановить то, что утрачено со временем. Из-за этого к реставрации приступили только в 2021 году. «Нужно было сначала сделать конструкцию, потом восстановить весь декор. И самое немаловажное — выполнить законодательные требования к государственному учреждению, которые предъявляются к ЗАГСу. Это достаточно сложная и интересная работа», — рассказал Бобров. Как результат на реставрацию ушло около трех лет и 160 млн рублей. Усадьба ротмистра Переяславцева превратилась из темного и заброшенного в светлый и просторный особняк. В нем есть три зала для проведения свадебных торжеств, один из них предназначен для маломобильных групп и находится на первом этаже. Для жениха и невесты предусмотрены специальные комнаты, где можно привести себя в порядок и собраться с мыслями перед волнительным событием. После официальной части супругов и гостей готовы пригласить в специальное пространство для фуршетов, а также к фотозонам, которые есть на каждом этаже. Первыми, кому посчастливилось заключить брак в обновленном историческом здании, стали учительница русского языка Софья и ювелир Роман. После торжественной части новоиспеченной семье вручили подарки, одним из которых стал огонь, привезенный из Мурома, где погребены покровители супружеской жизни — святые Петр и Феврония. Такой символичный подарок вручил настоятель Храма-на-Крови отец Максим Миняйло. К поздравлениям присоединились начальник управления ЗАГС в Свердловской области Татьяна Акалаева и уполномоченный по правам ребенка в регионе Игорь Мороков. Попасть именно в этот Дворец бракосочетания легко: он позиционирует себя как межрегиональный, поэтому зарегистрировать брак здесь могут свердловчане, тюменцы, пермяки и все желающие из соседних регионов. Для этого нужно обратиться на портал Госуслуг или непосредственно в сам Дворец; также можно перевести уже поданное заявление из любого отдела ЗАГС. Счастливых пар будут ждать со вторника по субботу. Впереди у «Дома на Архиерейской» восстановление и других исторических памятников. Среди них: усадьба Бородиной на Добролюбова, дом городского головы Симанова, здание земской школы, усадебный дом на Розы Люксембург, 62, дом жилой Петрова, а также один из самых сложных объектов для реконструкции — гостиница «Исеть». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Спустя три года реставрации усадьба ротмистра Переяславцева в Екатеринбурге получила новое предназначение: теперь екатеринбуржцы и жители соседних регионов смогут здесь сочетать себя узами брака. Это первый ЗАГС региона, который находится в историческом здании. Журналисту URA.RU удалось заглянуть в обновленное здание и побывать на первой свадьбе. Шесть лет назад усадьба выглядела плачевно: непрезентабельный фасад и потолок, заколоченные окна, испорченные стены, сгнивший деревянный пристрой. Реанимировать памятник решили силами областных, городских властей и бизнеса. В 2019 году к реставрации привлекли «Деловой дом на Архиерейской», который имеет опыт восстановления объектов культурного наследия, например, здание епархии на Чапаева14/5, дом Флоринского на Сакко и Ванцетти, 69. «В рамках реализации соглашения данный объект получает вторую жизнь. Это памятник XIX века, усадьба ротмистра Переяславцева, где проводились на тот момент самые торжественные приемы в Екатеринбурге. И сегодня очень знаково, что в Год семьи, который объявлен президентом РФ в текущем году, город получает первый Дворец бракосочетания», — заявил мэр города Алексей Орлов на открытии. Как подчеркнул владелец холдинга Алексей Бобров, главное было не построить что-то новое, а максимально восстановить то, что утрачено со временем. Из-за этого к реставрации приступили только в 2021 году. «Нужно было сначала сделать конструкцию, потом восстановить весь декор. И самое немаловажное — выполнить законодательные требования к государственному учреждению, которые предъявляются к ЗАГСу. Это достаточно сложная и интересная работа», — рассказал Бобров. Как результат на реставрацию ушло около трех лет и 160 млн рублей. Усадьба ротмистра Переяславцева превратилась из темного и заброшенного в светлый и просторный особняк. В нем есть три зала для проведения свадебных торжеств, один из них предназначен для маломобильных групп и находится на первом этаже. Для жениха и невесты предусмотрены специальные комнаты, где можно привести себя в порядок и собраться с мыслями перед волнительным событием. После официальной части супругов и гостей готовы пригласить в специальное пространство для фуршетов, а также к фотозонам, которые есть на каждом этаже. Первыми, кому посчастливилось заключить брак в обновленном историческом здании, стали учительница русского языка Софья и ювелир Роман. После торжественной части новоиспеченной семье вручили подарки, одним из которых стал огонь, привезенный из Мурома, где погребены покровители супружеской жизни — святые Петр и Феврония. Такой символичный подарок вручил настоятель Храма-на-Крови отец Максим Миняйло. К поздравлениям присоединились начальник управления ЗАГС в Свердловской области Татьяна Акалаева и уполномоченный по правам ребенка в регионе Игорь Мороков. Попасть именно в этот Дворец бракосочетания легко: он позиционирует себя как межрегиональный, поэтому зарегистрировать брак здесь могут свердловчане, тюменцы, пермяки и все желающие из соседних регионов. Для этого нужно обратиться на портал Госуслуг или непосредственно в сам Дворец; также можно перевести уже поданное заявление из любого отдела ЗАГС. Счастливых пар будут ждать со вторника по субботу. Впереди у «Дома на Архиерейской» восстановление и других исторических памятников. Среди них: усадьба Бородиной на Добролюбова, дом городского головы Симанова, здание земской школы, усадебный дом на Розы Люксембург, 62, дом жилой Петрова, а также один из самых сложных объектов для реконструкции — гостиница «Исеть».