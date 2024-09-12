КПРФ отправит в гордуму Челябинска помощника депутата Госдумы

Александр Андреев станет депутатом гордумы Челябинска от КПРФ по партсписку
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Депутат гордумы Челябинска от КПРФ Александр Андреев, депутат, гордума, кпрф, александр андреев
Александр Андреев будет единственным коммунистом в челябинской думе Фото:
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Выборы в гордуму Челябинска — 2024

Помощник депутата Госдумы Михаила Берулавы, второй секретарь Челябинского обкома Александр Андреев станет депутатом челябинской думы от КПРФ. Об этом сообщили URA.RU в региональном отделении партии.

«Александр Андреев родился 24 мая 1989 года в Челябинске. С 2019 года работает в областном отделении партии вторым секретарем. С 2020 года активист благотворительной акции „Своих не бросаем“, направленной на оказание помощи гражданам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации», — рассказали в реготделении КПРФ.

Там также добавили, что Андреев — лауреат премии Законодательного Собрания Челябинской области в сфере молодежной политики 2016 года. Он женат, воспитывает двоих детей.

По итогам прошедших 7—8 сентября выборов в одномандатных округах из 25 мест 23 получили единороссы, два — кандидаты от «Справедливой России». Еще три партии — ЛДПР, КПРФ и «Новые люди» — смогут провести в челябинскую гордуму по одному представителю из указанных в избирательных списках. На данный момент, кроме КПРФ, списочников определили единороссы и либерал-демократы.

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Помощник депутата Госдумы Михаила Берулавы, второй секретарь Челябинского обкома Александр Андреев станет депутатом челябинской думы от КПРФ. Об этом сообщили URA.RU в региональном отделении партии. «Александр Андреев родился 24 мая 1989 года в Челябинске. С 2019 года работает в областном отделении партии вторым секретарем. С 2020 года активист благотворительной акции „Своих не бросаем“, направленной на оказание помощи гражданам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации», — рассказали в реготделении КПРФ. Там также добавили, что Андреев — лауреат премии Законодательного Собрания Челябинской области в сфере молодежной политики 2016 года. Он женат, воспитывает двоих детей. По итогам прошедших 7—8 сентября выборов в одномандатных округах из 25 мест 23 получили единороссы, два — кандидаты от «Справедливой России». Еще три партии — ЛДПР, КПРФ и «Новые люди» — смогут провести в челябинскую гордуму по одному представителю из указанных в избирательных списках. На данный момент, кроме КПРФ, списочников определили единороссы и либерал-демократы.
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