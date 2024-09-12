Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга арестовал Александра Трофимова, которого обвиняют в изнасиловании четвероклассника. Свою вину подсудимый отрицает, передает корреспондент URA.RU.
В суд с ходатайством об избрании меры пресечения обратилось следствие. Под стражей Трофимов пробудет минимум до 9 ноября. На заседании он прятал лицо под капюшоном. И почти шепотом произнес, что «не совершал преступление».
Как писало URA.RU, обвиняемый познакомился с 12-летним школьником в онлайн-игре Roblox. И стал переписываться с ним в Telegram. После он позвал его на встречу возле торгового центра «Омега». Там он предложил сходить в гости к мальчику, где все и произошло. По неофициальным данным, Трофимов раздел и изнасиловал ребенка.
Соседи рассказывали корреспонденту, что Александр ранее работал на заводе. Его мама сейчас живет и работает в Сочи.
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