Арестован екатеринбуржец, обвиняемый в изнасиловании мальчика в его квартире. Фото

12 сентября 2024 в 16:00 Размер текста - 17 +

Трофимов отрицает свою вину (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга арестовал Александра Трофимова, которого обвиняют в изнасиловании четвероклассника. Свою вину подсудимый отрицает, передает корреспондент URA.RU. В суд с ходатайством об избрании меры пресечения обратилось следствие. Под стражей Трофимов пробудет минимум до 9 ноября. На заседании он прятал лицо под капюшоном. И почти шепотом произнес, что «не совершал преступление». Как писало URA.RU, обвиняемый познакомился с 12-летним школьником в онлайн-игре Roblox. И стал переписываться с ним в Telegram. После он позвал его на встречу возле торгового центра «Омега». Там он предложил сходить в гости к мальчику, где все и произошло. По неофициальным данным, Трофимов раздел и изнасиловал ребенка. Соседи рассказывали корреспонденту, что Александр ранее работал на заводе. Его мама сейчас живет и работает в Сочи. Фото: Сергей Бодров © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга арестовал Александра Трофимова, которого обвиняют в изнасиловании четвероклассника. Свою вину подсудимый отрицает, передает корреспондент URA.RU. В суд с ходатайством об избрании меры пресечения обратилось следствие. Под стражей Трофимов пробудет минимум до 9 ноября. На заседании он прятал лицо под капюшоном. И почти шепотом произнес, что «не совершал преступление». Как писало URA.RU, обвиняемый познакомился с 12-летним школьником в онлайн-игре Roblox. И стал переписываться с ним в Telegram. После он позвал его на встречу возле торгового центра «Омега». Там он предложил сходить в гости к мальчику, где все и произошло. По неофициальным данным, Трофимов раздел и изнасиловал ребенка. Соседи рассказывали корреспонденту, что Александр ранее работал на заводе. Его мама сейчас живет и работает в Сочи.