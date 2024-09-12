Арестован екатеринбуржец, обвиняемый в изнасиловании мальчика в его квартире. Фото

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Трофимов отрицает свою вину (архивное фото) Фото:

Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга арестовал Александра Трофимова, которого обвиняют в изнасиловании четвероклассника. Свою вину подсудимый отрицает, передает корреспондент URA.RU.

В суд с ходатайством об избрании меры пресечения обратилось следствие. Под стражей Трофимов пробудет минимум до 9 ноября. На заседании он прятал лицо под капюшоном. И почти шепотом произнес, что «не совершал преступление».

Как писало URA.RU, обвиняемый познакомился с 12-летним школьником в онлайн-игре Roblox. И стал переписываться с ним в Telegram. После он позвал его на встречу возле торгового центра «Омега». Там он предложил сходить в гости к мальчику, где все и произошло. По неофициальным данным, Трофимов раздел и изнасиловал ребенка.

Соседи рассказывали корреспонденту, что Александр ранее работал на заводе. Его мама сейчас живет и работает в Сочи.

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Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга арестовал Александра Трофимова, которого обвиняют в изнасиловании четвероклассника. Свою вину подсудимый отрицает, передает корреспондент URA.RU. В суд с ходатайством об избрании меры пресечения обратилось следствие. Под стражей Трофимов пробудет минимум до 9 ноября. На заседании он прятал лицо под капюшоном. И почти шепотом произнес, что «не совершал преступление». Как писало URA.RU, обвиняемый познакомился с 12-летним школьником в онлайн-игре Roblox. И стал переписываться с ним в Telegram. После он позвал его на встречу возле торгового центра «Омега». Там он предложил сходить в гости к мальчику, где все и произошло. По неофициальным данным, Трофимов раздел и изнасиловал ребенка. Соседи рассказывали корреспонденту, что Александр ранее работал на заводе. Его мама сейчас живет и работает в Сочи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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