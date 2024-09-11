Дорожники ЯНАО воспользовались хорошей погодой и информируют о реверсивном движении

Дорожники Ямала информируют о реверсивном движении
На территории ЯНАО действуют 18 участков дорог с реверсивным движением. Дорожный трафик на них регулируется светофорами, сообщили в окружном департаменте транспорта и дорожного хозяйства.
- Участок Граница ЯНАО — Губкинский: шесть участков с реверсивным движением. Для регулирования трафика установлено 13 светофоров.
- Участок Губкинский-Пурпе: один участок с реверсивным движением. На дороге установлено два светофора.
- Участок Тарко-Сале — Тарасовское месторождение: два участка с реверсивным движением. Было установлено четыре светофора.
- Участок Пангоды — Правохеттинский: два участка с реверсивным движением. Установлено 4 светофора.
- Участок Надым-Салехард: четыре участка с реверсивным движением. На дороге установлено десять светофоров.
- Участок Лабытнанги — Харп: три участка с реверсивным движением. Было установлено семь светофоров.
Ранее URA.RU сообщало, что в середине августа на территории округа действовало реверсивное движение на 24 участках. Движение регулировалось светофорами.
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