11 сентября 2024

Дорожники ЯНАО воспользовались хорошей погодой и информируют о реверсивном движении

В ЯНАО действуют 18 дорожных участков с реверсивным движением
© Служба новостей «URA.RU»
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Дорожники Ямала информируют о реверсивном движении
Дорожники Ямала информируют о реверсивном движении Фото:

На территории ЯНАО действуют 18 участков дорог с реверсивным движением. Дорожный трафик на них регулируется светофорами, сообщили в окружном департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

  • Участок Граница ЯНАО — Губкинский: шесть участков с реверсивным движением. Для регулирования трафика установлено 13 светофоров.
  • Участок Губкинский-Пурпе: один участок с реверсивным движением. На дороге установлено два светофора.
  • Участок Тарко-Сале — Тарасовское месторождение: два участка с реверсивным движением. Было установлено четыре светофора.
  • Участок Пангоды — Правохеттинский: два участка с реверсивным движением. Установлено 4 светофора.
  • Участок Надым-Салехард: четыре участка с реверсивным движением. На дороге установлено десять светофоров.
  • Участок Лабытнанги — Харп: три участка с реверсивным движением. Было установлено семь светофоров.

Ранее URA.RU сообщало, что в середине августа на территории округа действовало реверсивное движение на 24 участках. Движение регулировалось светофорами.

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На территории ЯНАО действуют 18 участков дорог с реверсивным движением. Дорожный трафик на них регулируется светофорами, сообщили в окружном департаменте транспорта и дорожного хозяйства. Ранее URA.RU сообщало, что в середине августа на территории округа действовало реверсивное движение на 24 участках. Движение регулировалось светофорами.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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