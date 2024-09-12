Минобороны: ВС РФ за двое суток освободили десять сел в Курской области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ФСБ, учения. Челябинск, военные, пулемет, оружие, вооружение, амуниция, антитеррористические учения, контр-террористическая операция, вс рф
Бойцы группировки отразили две контратаки противника возле Фанасеевки и Снагости Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Подразделения группировки «Север» ВС РФ освободили десять населенных пунктов в Курской области в ходе контрнаступления. Информацию, переданную накануне командиром спецназа «Ахмат» Апти Алаудиновым, официально подтвердило 12 сентября Минобороны России.

«В течение двух суток освобождено 10 населенных пунктов», — передает Минобороны. Среди освобожденных — Апанасовка, Бяхово, Вишневка, Викторовка, Внезапное, Гордеевка, Краснооктябрьское, Обуховка, Снагость и 10-й Октябрь.

Бойцы группировки отразили две контратаки противника возле Фанасеевки и Снагости и сорвали попытку атаки возле Ольговки. Потери ВСУ здесь составили 20 человек убитыми и ранеными.

Отражены четыре попытки ВСУ прорвать границу возле сел Новый Путь и Медвежье. При этом украинская армия потеряла до 55 человек, четыре танка и три бронетранспортера.

Всего с момента вторжения ВСУ в Курскую область (6 августа) противник потерял более 12500 военнослужащих и сотни единиц различной техники. ВС РФ уничтожили 101 танк, 42 боевые машины пехоты, 83 бронетранспортера ВСУ.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Подразделения группировки «Север» ВС РФ освободили десять населенных пунктов в Курской области в ходе контрнаступления. Информацию, переданную накануне командиром спецназа «Ахмат» Апти Алаудиновым, официально подтвердило 12 сентября Минобороны России. «В течение двух суток освобождено 10 населенных пунктов», — передает Минобороны. Среди освобожденных — Апанасовка, Бяхово, Вишневка, Викторовка, Внезапное, Гордеевка, Краснооктябрьское, Обуховка, Снагость и 10-й Октябрь. Бойцы группировки отразили две контратаки противника возле Фанасеевки и Снагости и сорвали попытку атаки возле Ольговки. Потери ВСУ здесь составили 20 человек убитыми и ранеными. Отражены четыре попытки ВСУ прорвать границу возле сел Новый Путь и Медвежье. При этом украинская армия потеряла до 55 человек, четыре танка и три бронетранспортера. Всего с момента вторжения ВСУ в Курскую область (6 августа) противник потерял более 12500 военнослужащих и сотни единиц различной техники. ВС РФ уничтожили 101 танк, 42 боевые машины пехоты, 83 бронетранспортера ВСУ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...