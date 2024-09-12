Армия и оружие Минобороны: ВС РФ за двое суток освободили десять сел в Курской области 12 сентября 2024 в 17:07 Размер текста - 17 + Бойцы группировки отразили две контратаки противника возле Фанасеевки и Снагости Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Подразделения группировки «Север» ВС РФ освободили десять населенных пунктов в Курской области в ходе контрнаступления. Информацию, переданную накануне командиром спецназа «Ахмат» Апти Алаудиновым, официально подтвердило 12 сентября Минобороны России. «В течение двух суток освобождено 10 населенных пунктов», — передает Минобороны. Среди освобожденных — Апанасовка, Бяхово, Вишневка, Викторовка, Внезапное, Гордеевка, Краснооктябрьское, Обуховка, Снагость и 10-й Октябрь. Бойцы группировки отразили две контратаки противника возле Фанасеевки и Снагости и сорвали попытку атаки возле Ольговки. Потери ВСУ здесь составили 20 человек убитыми и ранеными. Отражены четыре попытки ВСУ прорвать границу возле сел Новый Путь и Медвежье. При этом украинская армия потеряла до 55 человек, четыре танка и три бронетранспортера. Всего с момента вторжения ВСУ в Курскую область (6 августа) противник потерял более 12500 военнослужащих и сотни единиц различной техники. ВС РФ уничтожили 101 танк, 42 боевые машины пехоты, 83 бронетранспортера ВСУ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Подразделения группировки «Север» ВС РФ освободили десять населенных пунктов в Курской области в ходе контрнаступления. Информацию, переданную накануне командиром спецназа «Ахмат» Апти Алаудиновым, официально подтвердило 12 сентября Минобороны России. «В течение двух суток освобождено 10 населенных пунктов», — передает Минобороны. Среди освобожденных — Апанасовка, Бяхово, Вишневка, Викторовка, Внезапное, Гордеевка, Краснооктябрьское, Обуховка, Снагость и 10-й Октябрь. Бойцы группировки отразили две контратаки противника возле Фанасеевки и Снагости и сорвали попытку атаки возле Ольговки. Потери ВСУ здесь составили 20 человек убитыми и ранеными. Отражены четыре попытки ВСУ прорвать границу возле сел Новый Путь и Медвежье. При этом украинская армия потеряла до 55 человек, четыре танка и три бронетранспортера. Всего с момента вторжения ВСУ в Курскую область (6 августа) противник потерял более 12500 военнослужащих и сотни единиц различной техники. ВС РФ уничтожили 101 танк, 42 боевые машины пехоты, 83 бронетранспортера ВСУ. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям