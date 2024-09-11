Профсоюз «Сургутнефтегаза» раскрыл размер индексации зарплат сотрудникам предприятия

Профсоюзная организация компании «Сургутнефтегаз» подтвердила повышение зарплаты сотрудникам на 7 %. После индексации тарифная ставка для рабочего первого разряда составит почти восемь тысяч рублей, сообщил профсоюз.
«С первого октября 2024 года минимальная месячная тарифная ставка рабочего первого разряда будет увеличена на 7%, достигнув отметки в 7 963 рубля. Это решение пришло в результате детального изучения экономической обстановки и потребностей наших сотрудников», — говорится в официальном сообщении профсоюза в telegram-канале.
Соответствующие изменения внесены в коллективный договор компании. Решение подписали администрация и представители профсоюза.
Ранее URA.RU писало, что сотрудники «Сургутнефтегаза»» узнали о повышении зарплаты с октября. Пресс-служба отказалась от комментариев новости.
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