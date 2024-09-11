11 сентября 2024

Профсоюз «Сургутнефтегаза» раскрыл размер индексации зарплат сотрудникам предприятия

Нефтяникам «Сургутнефтегаза» поднимут зарплату на 7 %
© Служба новостей «URA.RU»
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Профсоюз "Сургутнефтегаза" подтвердил повышение зарплаты работникам
Профсоюз "Сургутнефтегаза" подтвердил повышение зарплаты работникам Фото:

Профсоюзная организация компании «Сургутнефтегаз» подтвердила повышение зарплаты сотрудникам на 7 %. После индексации тарифная ставка для рабочего первого разряда составит почти восемь тысяч рублей, сообщил профсоюз.

«С первого октября 2024 года минимальная месячная тарифная ставка рабочего первого разряда будет увеличена на 7%, достигнув отметки в 7 963 рубля. Это решение пришло в результате детального изучения экономической обстановки и потребностей наших сотрудников», — говорится в официальном сообщении профсоюза в telegram-канале.

Соответствующие изменения внесены в коллективный договор компании. Решение подписали администрация и представители профсоюза.

Ранее URA.RU писало, что сотрудники «Сургутнефтегаза»» узнали о повышении зарплаты с октября. Пресс-служба отказалась от комментариев новости.

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Профсоюзная организация компании «Сургутнефтегаз» подтвердила повышение зарплаты сотрудникам на 7 %. После индексации тарифная ставка для рабочего первого разряда составит почти восемь тысяч рублей, сообщил профсоюз. «С первого октября 2024 года минимальная месячная тарифная ставка рабочего первого разряда будет увеличена на 7%, достигнув отметки в 7 963 рубля. Это решение пришло в результате детального изучения экономической обстановки и потребностей наших сотрудников», — говорится в официальном сообщении профсоюза в telegram-канале. Соответствующие изменения внесены в коллективный договор компании. Решение подписали администрация и представители профсоюза. Ранее URA.RU писало, что сотрудники «Сургутнефтегаза»» узнали о повышении зарплаты с октября. Пресс-служба отказалась от комментариев новости.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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