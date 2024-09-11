11 сентября 2024

В Новом Уренгое отремонтируют дорогу к санаторию «Газовик»

© Служба новостей «URA.RU»
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К профилакторию "Газовик" в Новом Уренгое отремонтируют дорогу
К профилакторию "Газовик" в Новом Уренгое отремонтируют дорогу Фото:

В Новом Уренгое начнутся работы по ремонту дороги, ведущей к санаторию «Газовик». Об этом стало известно из документов тендера, который объявила городская администрация.

«Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения города Новый Уренгой (автодорога к профилакторию „Газовик“)...Итого с НДС, руб. 32 858 216,66», — сказано в документе к лоту.

Ранее URA.RU сообщало, что на территории ЯНАО в связи с дорожным ремонтом объявили о реверсивном движении. Ограничения действуют на 18 участках дороги. 

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В Новом Уренгое начнутся работы по ремонту дороги, ведущей к санаторию «Газовик». Об этом стало известно из документов тендера, который объявила городская администрация. «Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения города Новый Уренгой (автодорога к профилакторию „Газовик“)...Итого с НДС, руб. 32 858 216,66», — сказано в документе к лоту. Ранее URA.RU сообщало, что на территории ЯНАО в связи с дорожным ремонтом объявили о реверсивном движении. Ограничения действуют на 18 участках дороги. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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