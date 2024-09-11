В Новом Уренгое отремонтируют дорогу к санаторию «Газовик»

К профилакторию "Газовик" в Новом Уренгое отремонтируют дорогу
В Новом Уренгое начнутся работы по ремонту дороги, ведущей к санаторию «Газовик». Об этом стало известно из документов тендера, который объявила городская администрация.
«Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения города Новый Уренгой (автодорога к профилакторию „Газовик“)...Итого с НДС, руб. 32 858 216,66», — сказано в документе к лоту.
Ранее URA.RU сообщало, что на территории ЯНАО в связи с дорожным ремонтом объявили о реверсивном движении. Ограничения действуют на 18 участках дороги.
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