Украинский лидер Владимир Зеленский признал факт масштабного контрнаступления российских сил в Курской области. Однако, по его словам, якобы все идет в соответствии с планом Украины. С таким заявлением он выступил во время совместной конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой. До этого военкоры РФ писали, что все атаки ВСУ в Глушковском районе, где идет наступление ВС РФ, успешно отражены.
«Все идет по нашему украинскому плану», — категорично заявил Зеленский при общении с президентом Литвы. Сообщение передает «Украина.ру». Слова украинского лидера прозвучало на фоне потери десяти населенных пунктов в Курской области за два дня, которые ранее контролировались Киевом. Информацию об этом подтверждали в Минобороны РФ.
Российские военкоры, которые изначально и сообщали о контрнаступлении ВС РФ 10 сентября, высмеяли Зеленского и назвали его заявление бредом. «Зеленский потери стыдливо умалчивает, но зато у него „все идет по нашему украинскому плану“», — иронично отметили военкоры «Русской весны».
За два дня российские солдаты на курском направлении освободили 10 населенных пунктов, передает RT. Среди освобожденных — Апанасовка, Бяхово, Вишневка, Викторовка, Внезапное, Гордеевка, Краснооктябрьское, Обуховка, Снагость и 10-й Октябрь. Командир спецназа «Ахмат», активно информирующий об обстановке в приграничном российском регионе, подтвердил успехи солдат ВС РФ. Украинское командование не смогло дать ответ на удар российских войск, передает
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.