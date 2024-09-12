Зеленский признал контрнаступление ВС РФ в Курской области

12 сентября 2024 в 18:00 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский заявил, что потеря ВСУ населенных пунктов в Курской области идет в «соответствии с планом» Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Украинский лидер Владимир Зеленский признал факт масштабного контрнаступления российских сил в Курской области. Однако, по его словам, якобы все идет в соответствии с планом Украины. С таким заявлением он выступил во время совместной конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой. До этого военкоры РФ писали, что все атаки ВСУ в Глушковском районе, где идет наступление ВС РФ, успешно отражены. «Все идет по нашему украинскому плану», — категорично заявил Зеленский при общении с президентом Литвы. Сообщение передает «Украина.ру». Слова украинского лидера прозвучало на фоне потери десяти населенных пунктов в Курской области за два дня, которые ранее контролировались Киевом. Информацию об этом подтверждали в Минобороны РФ. Российские военкоры, которые изначально и сообщали о контрнаступлении ВС РФ 10 сентября, высмеяли Зеленского и назвали его заявление бредом. «Зеленский потери стыдливо умалчивает, но зато у него „все идет по нашему украинскому плану“», — иронично отметили военкоры «Русской весны». За два дня российские солдаты на курском направлении освободили 10 населенных пунктов, передает RT. Среди освобожденных — Апанасовка, Бяхово, Вишневка, Викторовка, Внезапное, Гордеевка, Краснооктябрьское, Обуховка, Снагость и 10-й Октябрь. Командир спецназа «Ахмат», активно информирующий об обстановке в приграничном российском регионе, подтвердил успехи солдат ВС РФ. Украинское командование не смогло дать ответ на удар российских войск, передает MK.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинский лидер Владимир Зеленский признал факт масштабного контрнаступления российских сил в Курской области. Однако, по его словам, якобы все идет в соответствии с планом Украины. С таким заявлением он выступил во время совместной конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой. До этого военкоры РФ писали, что все атаки ВСУ в Глушковском районе, где идет наступление ВС РФ, успешно отражены. «Все идет по нашему украинскому плану», — категорично заявил Зеленский при общении с президентом Литвы. Сообщение передает «Украина.ру». Слова украинского лидера прозвучало на фоне потери десяти населенных пунктов в Курской области за два дня, которые ранее контролировались Киевом. Информацию об этом подтверждали в Минобороны РФ. Российские военкоры, которые изначально и сообщали о контрнаступлении ВС РФ 10 сентября, высмеяли Зеленского и назвали его заявление бредом. «Зеленский потери стыдливо умалчивает, но зато у него „все идет по нашему украинскому плану“», — иронично отметили военкоры «Русской весны». За два дня российские солдаты на курском направлении освободили 10 населенных пунктов, передает RT. Среди освобожденных — Апанасовка, Бяхово, Вишневка, Викторовка, Внезапное, Гордеевка, Краснооктябрьское, Обуховка, Снагость и 10-й Октябрь. Командир спецназа «Ахмат», активно информирующий об обстановке в приграничном российском регионе, подтвердил успехи солдат ВС РФ. Украинское командование не смогло дать ответ на удар российских войск, передает MK.RU.