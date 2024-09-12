Тоболяк засудил власти за ребенка, который упал ему на голову во время праздника

12 сентября 2024 в 21:20 Размер текста - 17 +

Тоболяк потребовал компенсацию с учреждения, которое должно было обеспечить его безопасность на празднике Фото: Игорь Пантин © URA.RU Житель Тобольска выиграл суд с муниципальным «Центром искусств и культуры»: учреждение обязали выплатить компенсацию за то, что во время праздника в местном доме культуры на голову мужчине с потолка рухнул ребенок. Информация содержится в судебном акте, который есть в распоряжении URA.RU. «Истец находился в ДК „Синтез“ на мероприятии. Около 12:30 почувствовал мощный удар по голове, от которого испытал сильную боль и головокружение, некоторое время был в шоковом состоянии. Затем он увидел отверстие в потолке, а у своих ног — ребенка без сознания. Позднее у тоболяка появились сильные головные боли и тошнота. За вред, причиненный его здоровью, мужчина требовал компенсацию в 200 000 рублей», — следует из документов суда. Происшествие, о котором ранее писало URA.RU, случилось в декабре 2023 года. В ДК «Синтез» проходил праздник в честь наступающего Нового года, во время которого один из детей остался без присмотра, вышел из зала и забрался на технический этаж. Там он наступил на одну из плиток и провалился сквозь пол, рухнув в помещение, где находились люди. Показания истца подтвердила запись с камеры видеонаблюдения. На ней видно, что упавший ребенок по касательной задел мужчину. После этого пострадавший обратился в больницу, ему пришлось носить шейный бандаж. Ответчик — муниципальный «Центр искусств и культуры», учредителем которого выступает мэрия города, просил суд снизить сумму компенсации. Так и случилось: по итогу в августе 2024 года учреждение обязали выплатить 25 000 рублей моральной компенсации, возместить расходы на лекарства (2 686 рублей) и услуги адвоката (еще 25 000). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Житель Тобольска выиграл суд с муниципальным «Центром искусств и культуры»: учреждение обязали выплатить компенсацию за то, что во время праздника в местном доме культуры на голову мужчине с потолка рухнул ребенок. Информация содержится в судебном акте, который есть в распоряжении URA.RU. «Истец находился в ДК „Синтез“ на мероприятии. Около 12:30 почувствовал мощный удар по голове, от которого испытал сильную боль и головокружение, некоторое время был в шоковом состоянии. Затем он увидел отверстие в потолке, а у своих ног — ребенка без сознания. Позднее у тоболяка появились сильные головные боли и тошнота. За вред, причиненный его здоровью, мужчина требовал компенсацию в 200 000 рублей», — следует из документов суда. Происшествие, о котором ранее писало URA.RU, случилось в декабре 2023 года. В ДК «Синтез» проходил праздник в честь наступающего Нового года, во время которого один из детей остался без присмотра, вышел из зала и забрался на технический этаж. Там он наступил на одну из плиток и провалился сквозь пол, рухнув в помещение, где находились люди. Показания истца подтвердила запись с камеры видеонаблюдения. На ней видно, что упавший ребенок по касательной задел мужчину. После этого пострадавший обратился в больницу, ему пришлось носить шейный бандаж. Ответчик — муниципальный «Центр искусств и культуры», учредителем которого выступает мэрия города, просил суд снизить сумму компенсации. Так и случилось: по итогу в августе 2024 года учреждение обязали выплатить 25 000 рублей моральной компенсации, возместить расходы на лекарства (2 686 рублей) и услуги адвоката (еще 25 000).