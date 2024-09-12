Врач раскрыла фатальные последствия непролеченной язвенной болезни

Гастроэнтеролог Евлашева: язвы способны вызвать кровотечение в желудке и рак
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Язвы могут привести к прорыву стенки желудка, рассказала врач Ольга Евлашева Фото:

Непролеченные язвы в желудке или двенадцатиперстной кишке могут привести к кровотечению или раку. Об этом сообщила врач-гастроэнтеролог медицинской компании «СберЗдоровье» Ольга Евлашева.

«Непролеченные язвы способны спровоцировать кровотечение желудка либо двенадцатиперстной кишки, что может стать причиной тяжелой кровопотери; перфорацию — прорыв стенки желудка, который, в свою очередь, может привести к перитониту — развитию инфекции в брюшной полости, а также к раку желудка», — рассказала Евлашева. Она добавила, что симптомами язв могут быть жгучие боли в верхней части живота, вздутие, изжога или частая отрыжка.

Врач подчеркивает важность своевременной диагностики и лечения язвенной болезни. Диагностика заболевания включает сбор анамнеза, лабораторные и инструментальные методы обследования.

В зависимости от причины возникновения язвы, лечение может включать прием антибиотиков, ингибиторов протонной помпы и других медикаментов. Предотвратить развитие язвенной болезни помогает отказ от курения и употребления алкоголя, а также осмотр у врача перед началом приема нестероидных противовоспалительных препаратов.

Ранее врач-гастроэнтеролог Александра Разаренова рассказала, что вэйпы и электронные сигареты наносят вред пищеварительной системе. Такие симптомы, как боль в груди и одышка, могут снижать аппетит и менять пищевые привычки.

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Непролеченные язвы в желудке или двенадцатиперстной кишке могут привести к кровотечению или раку. Об этом сообщила врач-гастроэнтеролог медицинской компании «СберЗдоровье» Ольга Евлашева. «Непролеченные язвы способны спровоцировать кровотечение желудка либо двенадцатиперстной кишки, что может стать причиной тяжелой кровопотери; перфорацию — прорыв стенки желудка, который, в свою очередь, может привести к перитониту — развитию инфекции в брюшной полости, а также к раку желудка», — рассказала Евлашева. Она добавила, что симптомами язв могут быть жгучие боли в верхней части живота, вздутие, изжога или частая отрыжка. Врач подчеркивает важность своевременной диагностики и лечения язвенной болезни. Диагностика заболевания включает сбор анамнеза, лабораторные и инструментальные методы обследования. В зависимости от причины возникновения язвы, лечение может включать прием антибиотиков, ингибиторов протонной помпы и других медикаментов. Предотвратить развитие язвенной болезни помогает отказ от курения и употребления алкоголя, а также осмотр у врача перед началом приема нестероидных противовоспалительных препаратов. Ранее врач-гастроэнтеролог Александра Разаренова рассказала, что вэйпы и электронные сигареты наносят вред пищеварительной системе. Такие симптомы, как боль в груди и одышка, могут снижать аппетит и менять пищевые привычки.
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© Служба новостей «URA.RU»
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