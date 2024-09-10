Врач раскрыл неочевидную опасность вейпов

Вейперам и курильщикам электронных сигарет грозят не только проблемы с легкими, но и с пищеварительной системе. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог Александра Разаренова.
«Вдыхание токсичных веществ из вейпов и электронных сигарет может вызывать системное воспаление, которое затрагивает и органы желудочно-кишечного тракта», — заявила врач в интервью радио Sputnik. Также Александра Разаренова отметила, что симптомы, такие как боль в груди и одышка могут приводить к снижению аппетита и смене пищевых привычек, что в может повлиять на работу пищеварительной системы.
Ранее президент России Владимир Путин на встрече со школьниками в средней общеобразовательной школе №20 осудил вредную привычку россиян. Он отметил, что курение вейпов не является признаком крутости. Он добавил, что вейпы вызывают проблемы с памятью, физическим состоянием и иммунитетом.
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Вейперам и курильщикам электронных сигарет грозят не только проблемы с легкими, но и с пищеварительной системе. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог Александра Разаренова. «Вдыхание токсичных веществ из вейпов и электронных сигарет может вызывать системное воспаление, которое затрагивает и органы желудочно-кишечного тракта», — заявила врач в интервью радио Sputnik. Также Александра Разаренова отметила, что симптомы, такие как боль в груди и одышка могут приводить к снижению аппетита и смене пищевых привычек, что в может повлиять на работу пищеварительной системы. Ранее президент России Владимир Путин на встрече со школьниками в средней общеобразовательной школе №20 осудил вредную привычку россиян. Он отметил, что курение вейпов не является признаком крутости. Он добавил, что вейпы вызывают проблемы с памятью, физическим состоянием и иммунитетом.