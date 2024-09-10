Врач раскрыл неочевидную опасность вейпов

Врач Разаренова: вейпы наносят вред пищеварительной системе
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Торжественная линейка студентов КГУ в ЦПКиО. Курган, курение, студенты, вейп, электронная сигарета, айкос
Курение вейпов грозит не только проблемами с легкими, но и с пищеварительной системой Фото:

Вейперам и курильщикам электронных сигарет грозят не только проблемы с легкими, но и с пищеварительной системе. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог Александра Разаренова.

«Вдыхание токсичных веществ из вейпов и электронных сигарет может вызывать системное воспаление, которое затрагивает и органы желудочно-кишечного тракта», — заявила врач в интервью радио Sputnik. Также Александра Разаренова отметила, что симптомы, такие как боль в груди и одышка могут приводить к снижению аппетита и смене пищевых привычек, что в может повлиять на работу пищеварительной системы.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече со школьниками в средней общеобразовательной школе №20 осудил вредную привычку россиян. Он отметил, что курение вейпов не является признаком крутости. Он добавил, что вейпы вызывают проблемы с памятью, физическим состоянием и иммунитетом.

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Вейперам и курильщикам электронных сигарет грозят не только проблемы с легкими, но и с пищеварительной системе. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог Александра Разаренова. «Вдыхание токсичных веществ из вейпов и электронных сигарет может вызывать системное воспаление, которое затрагивает и органы желудочно-кишечного тракта», — заявила врач в интервью радио Sputnik. Также Александра Разаренова отметила, что симптомы, такие как боль в груди и одышка могут приводить к снижению аппетита и смене пищевых привычек, что в может повлиять на работу пищеварительной системы. Ранее президент России Владимир Путин на встрече со школьниками в средней общеобразовательной школе №20 осудил вредную привычку россиян. Он отметил, что курение вейпов не является признаком крутости. Он добавил, что вейпы вызывают проблемы с памятью, физическим состоянием и иммунитетом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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