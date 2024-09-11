В ЯНАО выросла сумма государственного долга

На Ямале за счет предоставления новых госгарантий на 12 млн рублей выросла долговая нагрузка. Сумма государственного долга округа к сентябрю 2024 года составила четыре млрд 946 млн рублей, сообщает департамент финансов ЯНАО.
С конца июля размер долговой нагрузки в ЯНАО вырос на 12 млн рублей и составил 4,946 млрд рублей. Изменения произошли за счет предоставления новых обязательств по государственным гарантиям, следует из отчетности окружного департамента финансов.
По данным источника, в январе 2024 года объем госгарантий Ямала был значительно выше и составлял 9,990 млрд рублей. К июню эта сумма снизилась до 6,162 млрд рублей. В сентябре данный показатель равен 3,733 млрд рублям.
При этом с начала года остаются прежними иные долговые обязательства округа, например, бюджетный кредит в размере 1,2 млрд рублей, привлеченный в казну Ямала для приобретения автобусов Новому Уренгою, а также ценные бумаги в размере 23 тысяч рублей.
Таким образом, с начала 2024 года размер долговой нагрузки Ямала снизился с 10,2 млрд до 4,9 млрд рублей. Банковских кредитов и иных непогашенных долговых обязательств у региона по-прежнему нет.
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