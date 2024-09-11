11 сентября 2024

В ЯНАО выросла сумма государственного долга

Размер долговой нагрузки ЯНАО составляет 4,946 млрд рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Долговая нагрузка ЯНАО растет за счет предоставления новых госгарантий
Долговая нагрузка ЯНАО растет за счет предоставления новых госгарантий Фото:

На Ямале за счет предоставления новых госгарантий на 12 млн рублей выросла долговая нагрузка. Сумма государственного долга округа к сентябрю 2024 года составила четыре млрд 946 млн рублей, сообщает департамент финансов ЯНАО.

С конца июля размер долговой нагрузки в ЯНАО вырос на 12 млн рублей и составил 4,946 млрд рублей. Изменения произошли за счет предоставления новых обязательств по государственным гарантиям, следует из отчетности окружного департамента финансов.

По данным источника, в январе 2024 года объем госгарантий Ямала был значительно выше и составлял 9,990 млрд рублей. К июню эта сумма снизилась до 6,162 млрд рублей. В сентябре данный показатель равен 3,733 млрд рублям.

При этом с начала года остаются прежними иные долговые обязательства округа, например, бюджетный кредит в размере 1,2 млрд рублей, привлеченный в казну Ямала для приобретения автобусов Новому Уренгою, а также ценные бумаги в размере 23 тысяч рублей.

Таким образом, с начала 2024 года размер долговой нагрузки Ямала снизился с 10,2 млрд до 4,9 млрд рублей. Банковских кредитов и иных непогашенных долговых обязательств у региона по-прежнему нет.

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На Ямале за счет предоставления новых госгарантий на 12 млн рублей выросла долговая нагрузка. Сумма государственного долга округа к сентябрю 2024 года составила четыре млрд 946 млн рублей, сообщает департамент финансов ЯНАО. С конца июля размер долговой нагрузки в ЯНАО вырос на 12 млн рублей и составил 4,946 млрд рублей. Изменения произошли за счет предоставления новых обязательств по государственным гарантиям, следует из отчетности окружного департамента финансов. По данным источника, в январе 2024 года объем госгарантий Ямала был значительно выше и составлял 9,990 млрд рублей. К июню эта сумма снизилась до 6,162 млрд рублей. В сентябре данный показатель равен 3,733 млрд рублям. При этом с начала года остаются прежними иные долговые обязательства округа, например, бюджетный кредит в размере 1,2 млрд рублей, привлеченный в казну Ямала для приобретения автобусов Новому Уренгою, а также ценные бумаги в размере 23 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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