В Белоруссии изъяли посылку из РФ с оружием вместо сантехники

12 сентября 2024 в 19:18 Размер текста - 17 +

В Белоруссию из России поступила посылка с оружием вместо сантехники Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Белорусские таможенники обнаружили стрелковое оружие и боеприпасы в посылке, которая пришла из России под видом сантехники. Об этом сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета Белоруссии. «При проведении таможенного контроля, а впоследствии оперативно-розыскных мероприятий минскими и витебскими таможенниками обнаружены и изъяты стрелковое огнестрельное оружие, 30 составных частей оружия, свыше 950 единиц боеприпасов», — написали в telegram-канале комитета. Пресс-служба уточняет, что изъятие произошло после того, как в Минске был задержан гражданин Белоруссии, на адрес которого пришла подозрительная посылка. В результате тщательной проверки содержимого было выявлено несоответствие заявленных товаров реальному содержимому. Сотрудники обнаружили в посылке пистолет, кобуру, два магазина и 19 патронов. По данному факту возбуждено уголовное дело. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Белорусские таможенники обнаружили стрелковое оружие и боеприпасы в посылке, которая пришла из России под видом сантехники. Об этом сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета Белоруссии. «При проведении таможенного контроля, а впоследствии оперативно-розыскных мероприятий минскими и витебскими таможенниками обнаружены и изъяты стрелковое огнестрельное оружие, 30 составных частей оружия, свыше 950 единиц боеприпасов», — написали в telegram-канале комитета. Пресс-служба уточняет, что изъятие произошло после того, как в Минске был задержан гражданин Белоруссии, на адрес которого пришла подозрительная посылка. В результате тщательной проверки содержимого было выявлено несоответствие заявленных товаров реальному содержимому. Сотрудники обнаружили в посылке пистолет, кобуру, два магазина и 19 патронов. По данному факту возбуждено уголовное дело.