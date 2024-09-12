В Белоруссии изъяли посылку из РФ с оружием вместо сантехники

Белорусские таможенники обнаружили стрелковое оружие и боеприпасы в посылке, которая пришла из России под видом сантехники. Об этом сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета Белоруссии.
«При проведении таможенного контроля, а впоследствии оперативно-розыскных мероприятий минскими и витебскими таможенниками обнаружены и изъяты стрелковое огнестрельное оружие, 30 составных частей оружия, свыше 950 единиц боеприпасов», — написали в telegram-канале комитета. Пресс-служба уточняет, что изъятие произошло после того, как в Минске был задержан гражданин Белоруссии, на адрес которого пришла подозрительная посылка.
В результате тщательной проверки содержимого было выявлено несоответствие заявленных товаров реальному содержимому. Сотрудники обнаружили в посылке пистолет, кобуру, два магазина и 19 патронов. По данному факту возбуждено уголовное дело.
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