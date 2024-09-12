Прокуратура подтвердила уголовное дело против экс-ректора РГППУ Дубицкого

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Судебное заседание по уголовному делу бывшего замдиректора РНЦ ВТО «Илизарова» Фролова Ивана. Курган, уголовное дело, прокурор, прокуратура
Прокуратура контролирует расследование дела против Дубицкого Фото:

Прокуратура Орджоникидзевского района Екатеринбурга подтвердила возбуждение уголовного дела против бывшего ректора Российского государственного профессионально-педагогического университета (РГППУ, Екатеринбург) Валерия Дубицкого. О чем еще 7 сентября первым сообщало URA.RU. Дубицкого обвиняют в растрате более одного миллиона рублей университета на оплату аренды жилья, рассказали агентству в пресс-службе регионального ведомства.

«По результатам проверки прокуратура направила материалы в порядке пункта второго части второй статьи 37 УПК РФ в следственные органы для дачи уголовно-правовой оценки, по результатам рассмотрения которых возбуждено уголовное дело по части четвертой статьи 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере)», — пояснили в прокуратуре. Ведомство держит на контроле расследование дела.

Сам же Дубицкий ранее в разговоре с URA.RU пояснил, что речь идет об аренде квартиры, которую год оплачивало министерство науки и высшего образования РФ, а полтора года — вуз. По его словам, решение об оплате жилья прошло через наблюдательный совет РГППУ под руководством первого замминистра просвещения РФ Александра Бугаева. Сейчас бывший ректор уверен, что его пытаются «добить», разрушая и репутацию. Однако он не понимает, с чем это связано.

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Прокуратура Орджоникидзевского района Екатеринбурга подтвердила возбуждение уголовного дела против бывшего ректора Российского государственного профессионально-педагогического университета (РГППУ, Екатеринбург) Валерия Дубицкого. О чем еще 7 сентября первым сообщало URA.RU. Дубицкого обвиняют в растрате более одного миллиона рублей университета на оплату аренды жилья, рассказали агентству в пресс-службе регионального ведомства. «По результатам проверки прокуратура направила материалы в порядке пункта второго части второй статьи 37 УПК РФ в следственные органы для дачи уголовно-правовой оценки, по результатам рассмотрения которых возбуждено уголовное дело по части четвертой статьи 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере)», — пояснили в прокуратуре. Ведомство держит на контроле расследование дела. Сам же Дубицкий ранее в разговоре с URA.RU пояснил, что речь идет об аренде квартиры, которую год оплачивало министерство науки и высшего образования РФ, а полтора года — вуз. По его словам, решение об оплате жилья прошло через наблюдательный совет РГППУ под руководством первого замминистра просвещения РФ Александра Бугаева. Сейчас бывший ректор уверен, что его пытаются «добить», разрушая и репутацию. Однако он не понимает, с чем это связано.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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