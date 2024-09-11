В ХМАО стали чаще рождаться двойняшки

С начала 2024 года в сургутском Центре охраны материнства и детства родились 83 двойни. А за десять месяцев 2023 года в роддоме появились на свет на две двойни меньше. Статистикой в своем telegram-канале поделилась глава учреждения Лариса Белоцерковцева.
«За восемь месяцев в нашем роддоме появились на свет 2 789 мальчиков и 2 570 девочек. Из них 83 двойни и три тройни. Это на 117 малышей больше, чем за аналогичный период 2023 года», — следует из сообщения. За десять месяцев 2023 года в Центре родились 81 двойни.
19 августа в сургутском роддоме на свет появились 30 новорожденных. Этот день стал самым продуктивным последнего летнего месяца.
Ранее URA.RU сообщало, что в Центре охраны материнства и детства Сургута поставлен рекорд по количеству родов за сутки. С 12 по 13 июля родились 39 детей. Самый крупный из них весил более четырех килограммов.
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