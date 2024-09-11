11 сентября 2024

В ХМАО стали чаще рождаться двойняшки

© Служба новостей «URA.RU»
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За десять месяцев в ХМАО родились 83 двойни
За десять месяцев в ХМАО родились 83 двойни Фото:

С начала 2024 года в сургутском Центре охраны материнства и детства родились 83 двойни. А за десять месяцев 2023 года в роддоме появились на свет на две двойни меньше. Статистикой в своем telegram-канале поделилась глава учреждения Лариса Белоцерковцева.

«За восемь месяцев в нашем роддоме появились на свет 2 789 мальчиков и 2 570 девочек. Из них 83 двойни и три тройни. Это на 117 малышей больше, чем за аналогичный период 2023 года», — следует из сообщения. За десять месяцев 2023 года в Центре родились 81 двойни.

19 августа в сургутском роддоме на свет появились 30 новорожденных. Этот день стал самым продуктивным последнего летнего месяца.

Ранее URA.RU сообщало, что в Центре охраны материнства и детства Сургута поставлен рекорд по количеству родов за сутки. С 12 по 13 июля родились 39 детей. Самый крупный из них весил более четырех килограммов.

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С начала 2024 года в сургутском Центре охраны материнства и детства родились 83 двойни. А за десять месяцев 2023 года в роддоме появились на свет на две двойни меньше. Статистикой в своем telegram-канале поделилась глава учреждения Лариса Белоцерковцева. «За восемь месяцев в нашем роддоме появились на свет 2 789 мальчиков и 2 570 девочек. Из них 83 двойни и три тройни. Это на 117 малышей больше, чем за аналогичный период 2023 года», — следует из сообщения. За десять месяцев 2023 года в Центре родились 81 двойни. 19 августа в сургутском роддоме на свет появились 30 новорожденных. Этот день стал самым продуктивным последнего летнего месяца. Ранее URA.RU сообщало, что в Центре охраны материнства и детства Сургута поставлен рекорд по количеству родов за сутки. С 12 по 13 июля родились 39 детей. Самый крупный из них весил более четырех килограммов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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