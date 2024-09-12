Сотрудник СБУ Журавлев обманом узнал у сына Прилепина его местонахождение

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XI съезд партии Справедливая Россия - За Правду. Москва, прилепин захар
Сына Захара Прилепина обманул сотрудник СБУ Фото:
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Сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) использовал обман для получения информации о местонахождении российского писателя Захара Прилепина для покушения на его жизнь. Об этом стало известно из обвинительного заключения во 2-м Западном окружном военном суде.

«Руководитель организованной группы Журавкин в социальной сети „ВКонтакте“ создал аккаунт с наименованием Поликарпова Иванка, посредством которого <…> вступил в переписку с сыном Прилепина, Прилепиным Ильей, и <…> выяснил, что в мае 2023 года Прилепин будет находиться в поселке Пионерский», — указано в материалах суда. Согласно информации следствия, Журавкин был куратором исполнителя Александра Пермякова (признан террористом и экстремистом на территории РФ).

Полученная информация была передана исполнителю покушения Пермякову, который затем использовал ее для подготовки и осуществления теракта. В результате атаки Прилепин был ранен, а его спутник Александр Шубин погиб. Пермяков был задержан и признал свою вину в суде.

Ранее следствие установило соучастника покушения на писателя и общественного деятеля Захара Прилепина. Его личность не была раскрыта.

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Сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) использовал обман для получения информации о местонахождении российского писателя Захара Прилепина для покушения на его жизнь. Об этом стало известно из обвинительного заключения во 2-м Западном окружном военном суде. «Руководитель организованной группы Журавкин в социальной сети „ВКонтакте“ создал аккаунт с наименованием Поликарпова Иванка, посредством которого <…> вступил в переписку с сыном Прилепина, Прилепиным Ильей, и <…> выяснил, что в мае 2023 года Прилепин будет находиться в поселке Пионерский», — указано в материалах суда. Согласно информации следствия, Журавкин был куратором исполнителя Александра Пермякова (признан террористом и экстремистом на территории РФ). Полученная информация была передана исполнителю покушения Пермякову, который затем использовал ее для подготовки и осуществления теракта. В результате атаки Прилепин был ранен, а его спутник Александр Шубин погиб. Пермяков был задержан и признал свою вину в суде. Ранее следствие установило соучастника покушения на писателя и общественного деятеля Захара Прилепина. Его личность не была раскрыта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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