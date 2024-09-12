Сотрудник СБУ Журавлев обманом узнал у сына Прилепина его местонахождение

12 сентября 2024 в 19:33 Размер текста - 17 +

Сына Захара Прилепина обманул сотрудник СБУ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Нижнем Новгороде взорвали машину Захара Прилепина Сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) использовал обман для получения информации о местонахождении российского писателя Захара Прилепина для покушения на его жизнь. Об этом стало известно из обвинительного заключения во 2-м Западном окружном военном суде. «Руководитель организованной группы Журавкин в социальной сети „ВКонтакте“ создал аккаунт с наименованием Поликарпова Иванка, посредством которого <…> вступил в переписку с сыном Прилепина, Прилепиным Ильей, и <…> выяснил, что в мае 2023 года Прилепин будет находиться в поселке Пионерский», — указано в материалах суда. Согласно информации следствия, Журавкин был куратором исполнителя Александра Пермякова (признан террористом и экстремистом на территории РФ). Полученная информация была передана исполнителю покушения Пермякову, который затем использовал ее для подготовки и осуществления теракта. В результате атаки Прилепин был ранен, а его спутник Александр Шубин погиб. Пермяков был задержан и признал свою вину в суде. Ранее следствие установило соучастника покушения на писателя и общественного деятеля Захара Прилепина. Его личность не была раскрыта. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) использовал обман для получения информации о местонахождении российского писателя Захара Прилепина для покушения на его жизнь. Об этом стало известно из обвинительного заключения во 2-м Западном окружном военном суде. «Руководитель организованной группы Журавкин в социальной сети „ВКонтакте“ создал аккаунт с наименованием Поликарпова Иванка, посредством которого <…> вступил в переписку с сыном Прилепина, Прилепиным Ильей, и <…> выяснил, что в мае 2023 года Прилепин будет находиться в поселке Пионерский», — указано в материалах суда. Согласно информации следствия, Журавкин был куратором исполнителя Александра Пермякова (признан террористом и экстремистом на территории РФ). Полученная информация была передана исполнителю покушения Пермякову, который затем использовал ее для подготовки и осуществления теракта. В результате атаки Прилепин был ранен, а его спутник Александр Шубин погиб. Пермяков был задержан и признал свою вину в суде. Ранее следствие установило соучастника покушения на писателя и общественного деятеля Захара Прилепина. Его личность не была раскрыта.